В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?8 комментариев
Москва призвала мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Донецке
Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт, заявили в МИД РФ. По последним данным, в результате обстрела ВСУ на рынке в Донецке погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия категорически осуждает «этот вероломный удар по гражданскому населению». В МИД указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», передает РИА «Новости».
В ведомстве призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, поскольку «их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям».
В МИД подчеркнули, что атаки со стороны Украины наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.В ведомстве отметили, что с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма, поэтому необходимо достигать все цели и задачи СВО.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.