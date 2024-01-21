Москва призвала мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Донецке

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия категорически осуждает «этот вероломный удар по гражданскому населению». В МИД указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», передает РИА «Новости».

В ведомстве призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, поскольку «их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям».

В МИД подчеркнули, что атаки со стороны Украины наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.В ведомстве отметили, что с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма, поэтому необходимо достигать все цели и задачи СВО.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.