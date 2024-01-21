В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?3 комментария
Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 25 человек
Пушилин: После атаки ВСУ на рынок в Донецке погибли 25 человек, 20 пострадали
После обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, на данный момент подтвердилась информация о 25 погибших, и еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.
Он добавил, что трое из пострадавших не выжили. Глава ДНР уточнил, что, по уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что количество погибших в результате обстрела рынка в Донецке со ВСУ выросло до 18, пострадали 13 человек.