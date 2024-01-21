В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?31 комментарий
Количество погибших при ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке выросло до 27
Количество погибших при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по донецкому микрорайону Текстильщик составило 27 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что в результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.
Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.
Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.