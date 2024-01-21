В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?19 комментариев
В ДНР объявлен день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ
День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск объявлен в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он уточнил, что «день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима» объявлен в понедельник.
Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.