В ДНР объявлен день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ

Хозяин погибшего кота Твикса рассказал о его тяжелой судьбе

Хозяин погибшего кота Твикса решил добиваться возбуждения уголовного дела из-за смерти питомца

Tекст: Вера Басилая

Эдгард рассказал, что встреча с Твиксом произошла в приюте для животных в Златоусте в Челябинской области. Вместе с женой он приезжал туда, и привозил корм и все, что нужно для животных. В приюте супруги увидели котенка и забрали домой сначала на передержку, а потом оставили навсегда, передает НТВ.

Летом супруги поехали к родным в Башкирию, где у кота произошло расстройство желудка. Врачи запретили его перевозить, поэтому Твикса оставили на время у матери Эдгарда. По его словам, кота вез домой в Петербург отчим, животное было в перевозке.

Эдгард рассказал, что отчим всю ночь не спал, так как в вагоне «гуляла компания», заснул под утро, а когда проснулся, кота в переноске уже не было. Хозяин Твикса не верит, что проводница искала хозяина кота, поскольку в это время многие спали.

Мужчина добавил, что будет добиваться наказания виновных в гибели кота. Сейчас тело Твикса находится у волонтера. Хозяин животного хочет установить причину смерти для дальнейшего возбуждения уголовного дела, чтобы добиться наказания виновных.

Между тем, петиция об увольнении проводницы поезда, выкинувшей кота Твикса, собрала более 173 тыс. россиян, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, проводник РЖД выбросила из поезда на станции в Кирове кота одного из пассажиров, который ехал в Петербург. Сообщалось, что кот, для которого был куплен специальный билет, выбрался из переноски и отправился гулять по вагону. Женщина приняла его за бездомное животное.

Волонтеры отправились на поиски кота, и нашли его мертвым.

В РЖД после этого случая извинились перед хозяевами Твикса, а также заявили, что изменят правила перевозки животных.