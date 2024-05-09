Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине
Mundo: На Украине построили сеть скрытых заводов
На Украине существует сеть скрытых заводов, возведенных по инициативе министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, пишет испанская газета Mundo.
По данным Mundo, часть этих объектов размещена под землей, еще часть замаскирована, передает РИА «Новости». Расположение этих предприятий держится в строгом секрете, пишет издание.
Газета со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности также отмечает, что с 2023 года на Украине троекратно выросли объемы производства.
Ранее госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм.