Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Опрос: 26% избирателей США хотят продолжения политики Трампа
Опрос Fox News и NORC показал, что избиратели США считают улучшение экономики главным приоритетом на ближайшие пять лет, а около четверти респондентов хотят, чтобы преемник президента Дональда Трампа продолжил его политику.
Совместное исследование Fox News и NORC показало, что после промежуточных выборов внимание американцев обращено к президентской гонке 2028 года, и главной темой для них остаётся экономика. Половина опрошенных хочет видеть президента, который не станет копировать ни стиль, ни политику Трампа, при этом 26% выступают за продолжение его политического курса, а ещё 12% – и курса, и стиля, сообщает Fox News.
Шесть из десяти избирателей заявили, что сохраняют стабильное финансовое положение, около трёх из десяти считают, что отстают, и лишь каждый десятый отмечает улучшение своего достатка. Среди первоочередных задач для избранных в 2027 году чиновников респонденты назвали цены на продукты, топливо, здравоохранение и лекарства, а также стоимость жилья и коммунальных услуг.
Голоса по поводу влияния искусственного интеллекта на экономику США разделились: около четырёх из десяти опрошенных ждут вреда, три из десяти – пользы, а оставшиеся не определились или не видят разницы. Половина избирателей выступает за существенные перемены в управлении страной, при этом демократы примерно втрое чаще республиканцев говорят о необходимости полного переустройства системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг агентство Bloomberg сообщило о возможном более активном использовании Дональдом Трампом полномочий в сфере национальной безопасности после потери контроля над Конгрессом. Reuters написало о намерении демократов ограничить внешнеполитические полномочия Трампа и изменить курс по ряду направлений. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии влияния поражения Трампа на выборах в Конгресс на интересы России.