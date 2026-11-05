В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура

Глава Одесской области Кипер заявил о повреждении энергоинфраструктуры

Tекст: Вера Басилая

«На юге Одесской области <…> повреждена энергетическая <…> инфраструктура», – приводит сообщение Кипера ТАСС.

Он добавил, что в регионе также частично разрушено складское помещение.

Ночью в Одесской области объявлялась воздушная тревога, передает украинский официальный ресурс для оповещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о взрыве на объекте логистической инфраструктуры в Бучанском районе Киевской области.

В среду Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

В ночь со вторника на среду российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.