Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
Глава Одесской области Кипер заявил о повреждении энергоинфраструктуры
В южной части Одесской области на Украине зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.
«На юге Одесской области <…> повреждена энергетическая <…> инфраструктура», – приводит сообщение Кипера ТАСС.
Он добавил, что в регионе также частично разрушено складское помещение.
Ночью в Одесской области объявлялась воздушная тревога, передает украинский официальный ресурс для оповещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о взрыве на объекте логистической инфраструктуры в Бучанском районе Киевской области.
В среду Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.
ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.
В ночь со вторника на среду российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.