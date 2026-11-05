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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 10:05 • Новости дня

    В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура

    Глава Одесской области Кипер заявил о повреждении энергоинфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    В южной части Одесской области на Украине зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.

    «На юге Одесской области <…> повреждена энергетическая <…> инфраструктура», – приводит сообщение Кипера ТАСС.

    Он добавил, что в регионе также частично разрушено складское помещение.

    Ночью в Одесской области объявлялась воздушная тревога, передает украинский официальный ресурс для оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о взрыве на объекте логистической инфраструктуры в Бучанском районе Киевской области.

    В среду Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

    ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

    В ночь со вторника на среду российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.

    4 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Задержанная у пыточной под Киевом врач входила в топ-100 медиков Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Медик Валентина Молодая, одной из первых прибывшая к дому с тайной тюрьмой в Киевской области, входила в сотню лучших врачей Украины.

    Врач Валентина Молодая, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, где в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране, передает РИА «Новости».

    В 2025 году медик опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории. На ее страницах также размещено множество видеороликов с пластическими операциями.

    Украинские издания сообщили, что Молодую после задержания поместили под арест, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных приехавшую к этому дому женщину-медика.

    Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей.

    В понедельник создание неофициальной тюрьмы для военных в подвале объяснили действиями первого корпуса национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    4 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»

    Избитый в тайной тюрьме под Киевом подросток внесен в базу «Миротворца»

    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избитый в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом 14-летний Алексей Пекур попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют подростка в «действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины», передает ТАСС.

    Утверждается, что Пекур «принимал активное участие в нападении на военнослужащих нацгвардии» у места расположения тайной тюрьмы. В базу также внесли членов его семьи якобы за «неисполнение родительских обязанностей».

    Ранее в «Миротворец» были внесены и другие участники инцидента в Петропавловской Борщаговке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в неофициальной тюрьме нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка.

    В среду украинского медика Валентину Молодую задержали после раскрытия правды о пыточной тюрьме под Киевом. Ее также внесли в базу экстремистского сайта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов

    В Иране включили Киев и Львов в список возможных ракетных целей

    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский государственный телеканал IRINN показал инфографику, на которой украинские и польские города указаны в качестве возможных целей для ответных ракетных ударов.

    На карте в эфире иранского телевидения в числе потенциальных целей для ударов были указаны Киев, Львов, Одесса и польский Жешув. Программа была посвящена возможному ответу Тегерана на возобновление ударов со стороны США, сообщают «Вести».

    «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников», – говорится в подписи к инфографике.

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал послание, в котором призвал не надеяться на изменение риторики Вашингтона после промежуточных выборов в американский Конгресс. По мнению руководителя государства, враждебность Соединенных Штатов невозможно усмирить уступками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    4 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык

    The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов.

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    «Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

    Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

    Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

    В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.

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    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    4 ноября 2026, 18:39 • Новости дня
    НАБУ: Под началом СБУ в мошеннических кол-центрах работали 2,7 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о выявлении в стране 52 мошеннических кол-центров, в которых работали около 2,7 тыс. человек.

    «Участники организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работало как минимум 2,7 тыс. человек», – цитирует заявление бюро РИА «Новости».

    По данным следствия, оплата работы кол-центров велась помесячно, а средняя такса за один офис составляла 7 тыс. долларов. Данные об оплате централизованно систематизировались сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генерального прокурора страны, которые прикрывали незаконную деятельность.

    В рамках расследования этого дела прошли обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду НАБУ сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.

    Ведомство организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

    Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после прошедших у них обысков.

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    5 ноября 2026, 08:00 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в ночь со среды на четверг нанесла удар беспилотниками по энергетическому комплексу, обеспечивающему деятельность ВСУ, сообщило Минобороны.

    В Харьковской области поражен логистический терминал «Новая почта», он располагался в населенном пункте Новый Коротыч, указало ведомство в Max.

    В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции на 330 кВ.

    Также в Черном море, в 52 км к юго-западу от Одессы, поражен сухогруз с военным имуществом.

    В ночь со вторника на среду российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, удар наносился по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы.

    Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    4 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дом с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором удерживались мобилизованные и сбежавшие в самоволку военные, принадлежит государственному банку Sense Bank, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что здание в Петропавловской Борщаговке, где незаконно удерживали мобилизованных и дезертиров, выставлено на аукцион самим владельцем в лице государственного Sense Bank, передает ТАСС. Стартовая цена лота составляет более 14 млн гривен за дом площадью 611,1 кв. метра.

    Особняк находится в собственности финансовой организации с 2018 года. Сам Sense Bank фигурирует в расследованиях украинских антикоррупционных органов об отмывании денег. В незаконных схемах подозревают депутатов, менеджеров банка и чиновников офиса Владимира Зеленского, в том числе бывшего заместителя главы офиса Ирину Мудрую и директора по правовым вопросам Виктора Дубовика. Из-за скандала кабмин потребовал продать банк и инициировал увольнения.

    О тайной тюрьме в подвале частного дома стало известно 2 ноября. Вооруженная охрана отказалась пропускать врачей скорой помощи к 40 удерживаемым людям, а против возмущенных местных жителей, пытавшихся выломать ворота, применили слезоточивый газ. Врачам отдали четверых избитых мужчин только после широкой огласки инцидента.

    Позже в полиции заявили о размещении в здании бойцов Нацгвардии Украины. После начала массовых протестов у ворот особняка Нацгвардия разрешила отправить всех узников в медучреждения для проверки состояния здоровья.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

    Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт украинской общественности из-за существования тюрем ожидаемым событием.


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    4 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Украинского медика задержали за раскрытие пыточной «Азова»

    Раскрывшую пыточную «Азова» под Киевом женщину задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинского медика Валентину Молодую, которая помогла раскрыть правду о пыточной тюрьме под Киевом, задержали и внесли в базу сайта «Миротворец».

    У женщины, одной из первых приехавшей к пыточной тюрьме «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) под Киевом, оказалась действующая лицензия Минздрава Украины на медицинскую практику и собственная клиника, передает RT.

    Выяснилось, что на кадрах, где медик умоляет полицейских впустить ее в здание, запечатлена Валентина Молодая. Ранее Буданов утверждал, что женщина не является врачом и купила форму. При этом она сама публиковала номер своей лицензии в социальных сетях несколько лет назад и имеет общественные награды, среди которых Международный орден королевы Анны и почетное звание «Рыцарь Отчизны».

    Дом, где украинские националисты устроили пыточную, принадлежит национализированному Sense Bank, взятие которого под контроль офиса Владимира Зеленского обсуждалось на «пленках Миндича». После разоблачения тюрьмы Молодую задержали и внесли в базу экстремистского ресурса «Миротворец», назвав «профессиональным провокатором».

    Напомним, частный дом под Киевом назвали неофициальной тюрьмой батальона «Азов».

    Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиениях протестующих у этой тюрьмы.

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания.

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    4 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Встреча делегаций США, ЕС и Украины в Брюсселе завершилась безрезультатно

    Встреча США, стран Европы и Украины в Брюсселе не принесла результатов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно с точки зрения возможного урегулирования конфликта.

    Технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка не смогли достичь прогресса в вопросе урегулирования конфликта по итогам переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», – сообщил дипломатический источник.

    В свою очередь в Еврокомиссии заявили об обсуждении участниками встречи послевоенной реконструкции и развития Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации перед президентом Владимиром Путиным.

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    5 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    В школе в Рязани из-за падения обломков дрона выбило стекла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Рязани при падении обломков беспилотников выбило стекла, также в городе повреждены линии электропередачи, в регионе ранен один человек, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

    «Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены», – указал Малков в Max.

    Кроме того, в Рязанском округе повреждения получили частные дома. В Рыбновском округе загорелось нежилое строение.

    Человек получил ранения в ходе атаки БПЛА, ему оказывают помощь медики.

    На местах работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба, а также проводится восстановление электроснабжения.

    В прошлые сутки над Рязанской областью уничтожили 10 БПЛА, пострадал один человек.

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    4 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 972 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    4 ноября 2026, 18:07 • Новости дня
    Главу фракции «Слуга народа» Арахамию заподозрили во взятках от наркоторговцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В записях переговоров преступной группировки, опубликованных национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), упоминается подкуп председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

    Группировка, которую крышевали высокопоставленные сотрудники СБУ, офиса генпрокурора и Нацполиции, обсуждала подкуп депутата для упрощения продажи синтетических наркотиков через магазины U420, передает ТАСС со ссылкой на НАБУ.

    В записях фигурирует человек по прозвищу Арах. Украинская пресса отмечает, что речь идет об Арахамии.

    Ранее антикоррупционные органы требовали открыть дело против депутата, но офис генпрокурора не нашел для этого оснований. По данным украинских СМИ, это связано с близостью Арахамии и генпрокурора к Владимиру Зеленскому.

    В группировку входили не менее 12 человек. Организатором выступал ранее судимый мужчина. Помимо наркоторговли, участники занимались сбытом фальшивой валюты, похищениями и избиениями.

    В среду по всей Украине прошло около 70 обысков в рамках операции «Карфаген». СБУ подтвердила, что НАБУ проводит следственные действия у ряда ее сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник службы безопасности Украины пытался воспрепятствовать обыску и угрожал детективам НАБУ оружием. НАБУ организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука. Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после обысков.

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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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