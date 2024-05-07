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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дело доктора Буяновой – важный прецедент

    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    20 комментариев
    7 мая 2024, 14:12 • Новости дня

    Украина наладила производство мин натовского калибра 60 мм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм, сообщил гендиректор предприятия Герман Сметанин.

    По его словам, ранее в компании наладили серийное производство боеприпасов советских калибров, а теперь о переходят к изготовлению боеприпасов натовского калибра, для чего привлекли значительный объем украинских, передает ТАСС.

    При этом Сметанин пожаловался, что имеющихся мощностей недостаточно, чтобы «вести войну на паритетных условиях».

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что оружие для Киева желательно производить на территории Украины.

    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    6 мая 2024, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины

    МИД России: Ответом на удары по России британским оружием станут любые объекты и техника этой страны

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси предупрежден, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, заявило Министерство иностранных дел России.

    В заявлении МИД говорится, что Россия рассматривает слова министра иностранных дел России Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации, а также возрастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. Кейси предупредили, что ответом на применение британского оружия против России могут стать любые объекты и техника Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.

    Также сообщается, что британского посла призвали задуматься о том, что катастрофические последствия для Лондона неизбежны из-за «враждебных шагов». Кроме того, Кейси было предложено незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    6 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Одного из руководителей госохраны Украины заподозрили в госизмене

    Высокопоставленного сотрудника управления госохраны Украины задержали по подозрению в госизмене

    Одного из руководителей госохраны Украины заподозрили в госизмене
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник департамента управления государственной охраны Украины, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковник Андрей Гук задержан по подозрению в госизмене.

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Гука 5 мая, он подозревается в передаче иностранным спецслужбам секретных данных об охраняемых лицах, в том числе о президенте, пишет украинское издание «Страна», передает ТАСС.

    Также сообщается о задержании еще одного сотрудника управления, подозреваемого в пособничестве Гуку. В СБУ пока не прокомментировали задержания.

    Ранее на Украине за шпионаж задержали сотрудников стратегического предприятия.

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    6 мая 2024, 17:01 • Новости дня
    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

    Политолог Шеслер предположила, из-за чего МВД России объявило в розыск Арсена Авакова

    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Nazar Furyk/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков курировал националистические батальоны и, скорее всего, причастен к трагедии в одесском Доме профсоюзов. И это не единственные грехи, за которые российские правоохранители могли объявить экс-чиновника в розыск, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия объявила Авакова в розыск.

    «Зеленский после прихода к власти старался избавиться от людей, которые были у власти при Порошенко. Это привело к конфликту с Аваковым (внесен в список экстремистов и террористов) и отставке последнего. Сейчас бывший министр, что называется, ушел в тень. Но у него остались связи, бизнес и рычаги влияния на процессы в стране. В частности, он пытается воздействовать на медийное поле через аффилированные с ним каналы», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «У бывшего министра МВД огромное число грехов, за которые он мог быть объявлен в розыск. В частности, он может нести ответственность за трагедию 2 мая в Одессе. Кроме того, Аваков курировал одиозные националистические батальоны. Экс-чиновник также блокировал для граждан России на Украине возможность голосования в консульствах и посольстве», – отмечает собеседница.

    «Так или иначе, Москва четко дает понять – мы стремимся привлечь к ответственности не только тех представителей украинской власти, которые сейчас на виду, но и людей, совершавших преступления ранее. Правда, необходимо признать, что шансов арестовать Авакова на данный момент не так много. Например, если он уедет в Европу или США, оттуда экс-чиновника не выдадут. Но и Россия не остановится», – резюмировала Шеслер.

    Ранее Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. По какой именно статье Уголовного кодекса ведутся следственные мероприятия пока не сообщается. Кроме того, в октябре прошлого года экс-министр уже был внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

    Также на прошлой неделе МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

    Напомним, глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Авакова в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Именно экс-министр МВД, по мнению политика, обеспечивал доставку исполнителей к месту трагедии.

    Кроме того, в организации массового убийства противников государственного переворота, по словам Медведчука, участвовали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям также привлекли экс-руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. Помощник последнего руководил действиями исполнителей на месте, за что позднее был назначен губернатором Одесской области.

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    7 мая 2024, 07:47 • Новости дня
    Миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке

    Tекст: Александра Юдина

    Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

    По информации осведомленного источника, постпредство  Украины, а также украинское генконсульство направляли в администрацию Нью-Йорка письма с призывами отменить возложение цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Нью-Йорке, по данным издания, со своей стороны «пытались действовать» украинские активисты со связями в данных организациях.

    По словам информатора, представители Украины обратились к активистам, чтобы те попытались обвинить митинг в пророссийской пропаганде.

    Напомним, в Нью-Йорке состоялось шествие, посвященное памяти ветеранов Второй мировой войны, его попытались сорвать и американские провокаторы.

    В России было принято решение не проводить традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Новые форматы «Бессмертного полка» проводятся как в России, так и за рубежом.

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    6 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Китай не создавал кризис на Украине и не является его стороной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, но он все это время вел активную работу над содействием мирному урегулированию, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

    «Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», – сказал Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, его слова приводит МИД КНР, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер подчеркнул, что «объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль» широко признаны мировым сообществом. Он также отметил, что Пекин готов к контактам с соответствующими сторонами.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине.

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    6 мая 2024, 17:09 • Новости дня
    Венгрия отказалась «отправлять на смерть» украинцев

    Венгрия отказалась выдавать Украине ее военнообязанных граждан

    Венгрия отказалась «отправлять на смерть» украинцев
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен.

    По его словам, Венгрия не будет выдавать Украине военнообязанных граждан и выяснять, подлежит ли человек призыву или нет, передает РИА «Новости». Шемьен добавил, что, основываясь на элементарной гуманности, Будапешт не позволит отправить их на смерть.

    Ранее в МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.

    Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет.

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    6 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Гладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ

    Гладков подтвердил, что в результате атаки дронами в Борисовском районе погибли семь человек

    Гладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ
    @ Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли семь мирных жителей.

    Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области.

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    6 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Мужчина попытался сбежать с Украины в женском платье

    Мужчина в женском платье попытался пересечь границу Украины под видом сестры

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские пограничники задержали 44-летнего мужчину, который пытался незаконно выехать из страны в Румынию, переодевшись в женщину.

    Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, при прохождении паспортного контроля мужчина предъявил документ, удостоверяющий личность его сестры. При этом он был одет в женское платье и до последнего момента настаивал на том, что является гражданкой Украины, передает ТАСС.

    Ранее в реке Тиса на границе Украины и Румынии были обнаружены тела двух мужчин, которые пытались таким образом избежать мобилизации.

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    6 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Российские ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью

    Минобороны: Российские системы ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью

    Российские ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью
    @ REUTERS/Sigit Pamungkas

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российскими средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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    6 мая 2024, 18:19 • Новости дня
    Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово

    Главком ВСУ Сырский заявил о вынужденном вводе резервов из-за ситуации у Курахово и Покровского

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в зоне боевых действий на подконтрольной Украине части территории ДНР сложная для украинских подразделений и требует задействования резервов особенно у Курахово и Покровского, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил, что двое суток работать на покровском и кураховском направлениях, где ведутся оборонительные действия. По его словам, пришлось усилить оборону резервами, выделить ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и беспилотники, передает ТАСС.

    Он отметил, что подразделения ВСУ на этих направлениях должны выиграть время, пока сформируются и подготовятся резервы.

    Ранее Сырский заявил, что подразделения ВСУ «переместились» на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

    Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ нацгвардии у Курахово.

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    6 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    В Латвии предрекли Украине утрату территорий

    Командующий ВВС Латвии: Украина может столкнуться с необходимостью пожертвовать частью территории

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина может быть вынуждена уступить часть своей территории, чтобы сохранить суверенитет, заявил командующий ВВС Латвии Виестурс Масулис в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

    Проводя параллель с советско-финской войной 1939-1940 годов, Масулис отметил, что Финляндия «потеряла часть своей территории, но взамен обрела свободу», передает ТАСС.

    Он предположил, что на Украине может произойти «что-то похожее». В таком случае, по мнению Масулиса, НАТО должно договориться с Россией о вступлении Украины в альянс. «Для меня это наиболее реалистичный сценарий», – заявил он.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что последствия заключения мира с Москвой путем территориальных уступок будут негативными для Европы и Киева.

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    7 мая 2024, 01:07 • Новости дня
    Испания и Польша подтвердили поддержку Украины

    Министры иностранных дел Испании и Польши подтвердили поддержку Украины на переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес провел переговоры со своим польским коллегой Радославом Сикорским по поводу ситуации на Украине, на которых было заявлено о поддержке обеими странами Киева.

    «Мы поддерживаем Украину в ее защите мира и суверенитета до тех пор, пока это необходимо», – приводит заявление Альбареса РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Испания под давлением НАТО согласилась передать Украине ракеты для Patriot

    При этом сами пусковые установки Мадрид отправлять не будет.

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    7 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об использовании необученных водителей для обороны Авдеевки

    Военнопленный ВСУ рассказал об использовании необученных водителей для обороны Авдеевки

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование использует необученных водителей для обороны окрестностей Авдеевки, рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко.

    По его словам, в учебке в Днепропетровске распределение прошло таки образом – мужчине «написали в военнике», что он будет водителем, после чего отправили к позициям, передает ТАСС.

    Юречко рассказал, что ВСУ отправили на фронт оборонять позиции не только его, там были другие водители. При этом на первой линии обороны у ВСУ из вооружения были автоматы, патроны к ним и несколько гранат.

    Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан рассказал, что украинская армия изменила подход к подготовке мобилизованных. Теперь инструкторы учат мужчин не штурмовать, а обороняться.

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    7 мая 2024, 09:17 • Новости дня
    В США сочли идею Джеффриса о допуске войск на Украину опасной

    Американский бизнесмен Сакс назвал идею лидера демократов в США Джеффриса о допуске войск на Украину опасной

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева.

    Сакс сравнил слова Джеффриса с позицией французского президента Эмманюэля Макрона, который допускал участие французских военных в конфликте, подчеркнув, что такие заявления «рискуют нормализовать» идею прямого участия западных стран в боевых действиях на Украине, что в свою очередь приведет к третьей мировой войне, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что Штаты не могут допустить того, чтобы подобная идея стала нормой.

    Другой американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Киеву и его западным союзникам нужно было пойти на сделку с Россией в ходе переговоров в Турции в 2022 году.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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