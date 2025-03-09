В Сирии приостановили занятия в школах из-за столкновений

В сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений

Tекст: Максим Попов

По информации агентства, Министерство просвещения переходного правительства Сирии приостановило школьные занятия в провинциях Латакия и Тартус до 11 марта, передает ТАСС. Как отметил глава ведомства Назир аль-Кадри, это решение вызвано нестабильной ситуацией с безопасностью.

«В связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в провинциях Тартус и Латакия мы поручили департаментам образования в этих провинциях приостановить занятия в школах в воскресенье и понедельник», – приводит его слова агентство.

Напомним, столкновения начались 6 марта в разных районах провинции Латакия между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента Башара Асада. Ожесточенные бои зафиксированы в Джебле, где проживают алавиты, к которым принадлежат бывший президент и его семья. Бои также велись в провинциях Тартус и Хомс.

Минобороны Сирии ранее заявило, что контроль над прибрежными районами восстановлен, но операция по поиску мятежников продолжается. Эти столкновения стали самыми масштабными после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года. По данным управления внутренних дел Латакии, в ходе операций погибли 50 сотрудников сирийских сил безопасности. Курдский телеканал Rudaw сообщил о 229 погибших мирных жителях в результате боев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.