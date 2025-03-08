В Сирии атаковали штаб сил безопасности в Дейр-эз-Зоре

Неизвестные атаковали штаб сил безопасности в Букрасе в провинции Дейр-эз-Зор

Tекст: Максим Попов

По информации телеканала, неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Детали нападения и число возможных жертв пока не уточняются, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг на западе страны, в провинциях Латакия и Тартус, произошли ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и группировками, выступающими против новой власти в Дамаске. Для подавления насилия в эти регионы были направлены дополнительные подразделения армии и МВД, которые использовали боевые вертолеты для поддержки операций.

Местные власти в условиях обострения ситуации объявили комендантский час, чтобы ограничить передвижение и предотвратить дальнейшие беспорядки. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные группы в Латакии и Тартусе прекратить сопротивление и сложить оружие.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада.