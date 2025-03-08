Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.18 комментариев
В Сирии атаковали штаб сил безопасности в Дейр-эз-Зоре
Неизвестные атаковали штаб сил безопасности в Букрасе в провинции Дейр-эз-Зор
В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор, сообщил Syria TV.
По информации телеканала, неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Детали нападения и число возможных жертв пока не уточняются, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг на западе страны, в провинциях Латакия и Тартус, произошли ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и группировками, выступающими против новой власти в Дамаске. Для подавления насилия в эти регионы были направлены дополнительные подразделения армии и МВД, которые использовали боевые вертолеты для поддержки операций.
Местные власти в условиях обострения ситуации объявили комендантский час, чтобы ограничить передвижение и предотвратить дальнейшие беспорядки. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные группы в Латакии и Тартусе прекратить сопротивление и сложить оружие.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада.