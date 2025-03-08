Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.18 комментариев
Сирийский патруль попал в засаду в Латакии
Патруль безопасности Сирии в Латакии попал в засаду: один погиб, двое ранены
В Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада, что привело к гибели одного человека и ранению двоих.
Агентство SANA сообщает, что в провинции Латакия, неподалеку от города Эль-Хаффа, патруль департамента общественной безопасности столкнулся с засадой, устроенной вооруженными сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада. В результате инцидента один представитель сирийских сил безопасности погиб, а двое получили ранения, сообщает ТАСС.
С 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, который является домом для алавитов, религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.
В ответ на эти столкновения власти Сирии направили в указанные провинции армейские части и бронетехнику, а в основных городах был введен комендантский час.
Министерство обороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами страны после двухдневных боев, которые стали самым серьезным вызовом для переходного правительства в Дамаске с момента смены власти в декабре прошлого года.
По данным управления внутренних дел Латакии, во время подавления мятежа погибли 50 сотрудников сирийских сил безопасности. Также урдский телеканал Rudaw сообщал о гибели 229 мирных граждан.
В субботу Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежные районы, включая Латакию и Тартус, после недавних вооруженных столкновений.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.