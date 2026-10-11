Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Израиль уничтожил в секторе Газа командира спецназа ХАМАС
ЦАХАЛ уничтожил командира отряда спецназа «Нухба» в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа Хишама Джамаля Абу Галу, командира взвода элитного отряда «Нухба» движения ХАМАС.
«ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа и ликвидировал командира взвода элитного подразделения „Нухба“ в составе военного крыла ХАМАС Хишама Джамаля Абу Галу», – сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Отмечается, что Абу Гала был одним из руководителей нападения на пост Кисуфим и участвовал в похищении израильтян 7 октября 2023 года.
В последнее время убитый организовывал атаки на военных ЦАХАЛ и мирных жителей, занимался восстановлением боевого потенциала ХАМАС, систематически нарушая режим прекращения огня. Командир был устранен в результате авиаудара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.
В сентябре ЦАХАЛ ликвидировал в Газе еще двух командиров ХАМАС.
В августе Израиль решил оставить ЦАХАЛ на позициях в секторе Газа.