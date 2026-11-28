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Нетаньяху предложил ротацию премьеров с первым сроком для Айзенкота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером в субботу заявил, что готов сформировать правительство национального единства и уступить первый срок на посту премьера лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту, а самому занять должность альтернативного премьера.
Нетаньяху объявил, что согласен на ротацию, при которой Гади Айзенкот первым возглавит кабинет, а он сам в начале срока станет альтернативным премьером, пояснив, что идет на этот шаг ради ответа на «экзистенциальные угрозы» и несмотря на принцип, по которому крупнейшая партия должна возглавлять правительство, передает Ynet.
«Моя ответственность как лидера требует от меня отложить все, включая принцип, что крупнейшая партия должна возглавлять правительство, и согласиться, чтобы Гади Айзенкот первым стал премьер-министром, а я поначалу был альтернативным премьером», – заявил Нетаньяху и призвал Айзенкота немедленно начать «подлинные, искренние и ускоренные» переговоры о создании правительства единства.
Премьер связал свое предложение с развитием суда по делам о коррупции, поблагодарил семью и сторонников за поддержку, резко раскритиковал арабские партии за провал законопроекта о запрете возвращать тела террористов и обвинил их в планах добиться вывода Израиля из зон безопасности и создания палестинского государства, о чем также сообщило издание Israel National News.
Нетаньяху утверждает, что к нему обращаются многие граждане, в том числе не голосовавшие за «Ликуд», с призывом к единству и прекращению политического бойкота, и заявляет о готовности искать компромиссы по вопросам призыва ультраортодоксов и изучения Торы, если в правительство войдут все силы, признающие Израиль национальным государством еврейского народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг судьи Иерусалимского окружного суда предложили генпрокурору Израиля пересмотреть продолжение процессов против Биньямина Нетаньяху и искать соглашение по «делу подарков». Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с сопротивлением планам скорого удара по Ирану со стороны части силовиков и администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры в понедельник между партиями Биньямина Нетаньяху и Гади Айзенкота завершились безрезультатно и углубили политический тупик в Израиле.