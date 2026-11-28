Советник лидера Ирана Мохбер призвал Багдад избегать действий в интересах США

Tекст: Вера Басилая

По словам Мохбера, Иран в трудные дни стоял рядом с народом Ирака, и эта связь обязывает Багдад быть бдительным в вопросах границ, «чтобы не стать инструментом в руках врагов ислама и не подыгрывать политике преступника американского президента Дональда Трампа», передает «Интерфакс».

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф сообщил об активном использовании транспортных путей, не связанных с югом страны, для обхода американской морской блокады иранских портов.

Во вторник премьер Ирака Али аз-Зейди распорядился взять под контроль федерального правительства пограничные переходы в Иракском Курдистане и нефтяные месторождения в провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах-эд-Дин.

Президент США Дональд Трамп поддержал действия Ирака по пресечению незаконного вывоза нефти и укреплению контроля над вооружениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Иран заявил о решении прорвать организованную Вашингтоном морскую блокаду.

США обвинили в попытках убедить Ирак выйти из ОПЕК.

В четверг Ирак сообщил о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границах с Сирией и Ираном.