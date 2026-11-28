На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Оппозиция сохранила Тайбэй на выборах на Тайване, но уступила регионы
SCMP: Гоминьдан сохранил Тайбэй, но ДПП усилила позиции на Тайване
Победа оппозиционного кандидата от Гоминьдана Чана Ваньаня на выборах мэра Тайбэя и успех референдума по атомной энергетике усилили давление на главу администрации Тайваня Уильяма Лая Чин-те, пишут мировые СМИ.
Оппозиционный кандидат от Гоминьдана Чан Ваньань переизбрался мэром Тайбэя, набрав более 780 тыс. голосов и почти 54% при менее чем 46% у соперника из Демократической прогрессивной партии Пумы Шэня Баояна, что продемонстрировало устойчивость традиционной базы партии в столице и укрепило позиции политика перед выборами 2028 года, пишет South China Morning Post.
«Я благодарю великих граждан Тайбэя за то, что они своими священными бюллетенями подтвердили результаты работы администрации за последние четыре года», – заявил Чан Ваньань, назвав итог голосования подтверждением ценности «рационального, прагматичного и центристского подхода» и свидетельством стремления горожан к стабильной и благополучной жизни.
Гоминьдан сохранил мэрский пост в Синьбэе, где Ли Шуцюань обошел кандидата ДПП Су Цзяохуэй, но потерял Тайчжун, где кандидат ДПП Хэ Синьчунь получила 50,6% голосов, а также контроль над уездами Синьчжу, Илань и Чжанхуа; при этом ДПП удержала Тайнань, Гоминьдан сохранил Таоюань, и расклад в шести специальных муниципалитетах изменился с четырех к двум в пользу Гоминьдана на паритет три к трем, передает Bloomberg.
Параллельно с «девять-в-одном» местными выборами избиратели одобрили референдум по ядерной энергетике: по данным Центральной избирательной комиссии, при подсчете более 96% бюллетеней около 7,16 млн человек поддержали продление использования атомной энергии против 4,4 млн противников, что стало ударом по курсу Демократической прогрессивной партии на «безъядерный Тайвань» и усилило давление на администрацию Уильяма Лая Чин-те на фоне опасений за стабильность энергоснабжения для полупроводниковой и ИИ-отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник предстоящие 28 ноября местные выборы на Тайване назвали показателем политических настроений граждан к середине первого срока главы администрации острова Лая Циндэ.