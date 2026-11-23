Bloomberg: Тайвань подготовился к выборам 11 тыс. местных чиновников

Tекст: Игорь Иножарский

На Тайване 28 ноября состоятся выборы руководителей городов и уездов. Голосование продемонстрирует уровень поддержки правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) в период экономического бума, вызванного развитием технологий искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Избирателям предстоит выбрать более 11 тыс. представителей местных органов власти. Основная борьба развернется между кандидатами от ДПП и оппозиционного Гоминьдана. Наибольшее внимание приковано к выборам мэра Тайбэя, где соперничают действующий градоначальник Цзян Ваньань от Гоминьдана и кандидат от правящей партии Пума Шэнь. Кроме того, граждане примут участие в референдуме о будущем атомной энергетики острова в условиях растущего спроса на электроэнергию.

Ключевыми темами кампании стали повседневные вопросы, включая жилье, социальное обеспечение и экономику. На фоне высоких темпов экономического роста власти пообещали выплатить гражданам по 303 доллара в качестве «дивидендов от искусственного интеллекта».

В Пекине внимательно следят за ходом голосования, поскольку результаты могут изменить политический ландшафт Тайваня накануне президентских выборов 2028 года. Глава администрации Тайваня Лай Циндэ предупредил о возможных попытках Китая вмешаться в выборы с помощью дезинформации и подпольных ставок. При этом военная активность Пекина в регионе в преддверии голосования заметно снизилась по сравнению с избирательной кампанией 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Тайваня заявили корпорации Meta* об информационной кампании Пекина в преддверии местных выборов на острове. В прошлом месяце Тайвань запланировал проведение военных учений с использованием американских танков M1A2T. В мае Киев закупил на Тайване комплектующие для беспилотников.