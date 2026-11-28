Tекст: Андрей Резчиков

Бывший советник иранской команды по ядерным переговорам Мохаммад Маранди заявил, что Украина могла организовать атаку беспилотников на Кувейт, чтобы продемонстрировать свою значимость президенту США Дональду Трампу.

«В Иране широко распространено мнение, что нападение на Кувейт было операцией под чужим флагом, вероятно, осуществленной украинским режимом, поскольку его оперативники сейчас присутствуют по всему региону, включая северный Ирак и Сирию. Украина стремится продемонстрировать свой потенциал Трампу», – заявил Маранди.

Конкретных доказательств украинского участия Маранди не привел. Вместе с тем источники иранского агентства Fars утверждают, что украинцы развернули в регионе, в том числе в Иракском Курдистане, «тысячи беспилотников» и обучали операторов дронов.

Атака произошла 26 ноября. Погибли два гражданина Италии – сотрудники компании Rheinmetall Italia, еще двое человек, граждане Пакистана и Кувейта, получили ранения. Рим и Эль-Кувейт возложили ответственность за произошедшее на Тегеран. МИД Кувейта назвал атаку «вопиющим нарушением суверенитета» и заявил о праве принять все необходимые меры для защиты своей территории и критической инфраструктуры.

Минобороны Кувейта не раскрыло название и координаты атакованного объекта, ограничившись формулировкой «критически важный объект». Ведомство подтвердило материальный ущерб от удара и падения обломков. Между тем глава МИД Италии Антонио Таяни уточнил в Сенате, что целью стали военные объекты, включая станцию обнаружения системы ПВО. Там в момент атаки находились итальянские специалисты, обслуживавшие антенны зенитного ракетного комплекса Skyguard.

Таяни сообщил о направлении ноты протеста в посольство Ирана в Риме. В разговоре с иранским коллегой он заявил, что от ударов страдают не только кувейтцы и американцы, но и европейские специалисты. Министр также указал на иранское происхождение беспилотника и призвал Тегеран к деэскалации, напомнив, что арабские страны Персидского залива не являются сторонами конфликта.

В ответ глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел экстренные переговоры с коллегами из Кувейта и Италии. Он категорически отверг причастность иранских сил к удару и предложил создать совместную комиссию для установления места запуска и принадлежности беспилотников.

Посольство Ирана в Риме также заявило об угрозе провокаций под чужим флагом. По мнению иранских дипломатов, их цель – расширить географию боевых действий и втянуть европейские государства в прямое противостояние. В Тегеране связывают обострение ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе с продолжающейся девять месяцев военной агрессией США и Израиля против Ирана.

Инциденту в Кувейте предшествовала атака беспилотников на российские суда у берегов Ливии, в результате которой погибли двое ливийских военных моряков. Антонио Таяни и ливийские власти возложили ответственность за удар на Киев. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила Владимира Зеленского, что атака на порт Бенгази осложнит дальнейшую помощь Украине со стороны Рима.

Сам Зеленский впоследствии признал, что лгал о согласовании операции с Италией.

По мнению экспертов, заявление Маранди можно рассматривать как отражение фактической позиции иранского руководства. При этом Украина уже демонстрировала возможности проведения операций с применением беспилотников за пределами основного театра военных действий. В случае с атакой на Кувейт ситуация дополнительно затрагивает интересы Италии, граждане которой погибли в результате удара.

«Ранее уже появлялись сообщения о присутствии украинцев в Ираке, и в принципе такое возможно. Другой вопрос – насколько эти сведения соответствуют действительности, сказать сложно. Но у Ирана, вероятно, есть основания для подобных заявлений», – считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Востоковед также прокомментировал сообщения о том, что Киев разместил в странах региона тысячи боевых БПЛА. «Военных баз в том смысле, о котором сообщалось, конечно, нет. Речь не идет о крупных украинских объектах на Ближнем Востоке. Там могут находиться отдельные группы украинских специалистов, которые обучают курдские группировки, действующие против Ирана с территории Иракского Курдистана. Но о большой базе говорить не приходится: если бы она существовала, иранцы давно бы ее уничтожили», – пояснил собеседник.

По словам Семенова, помимо Иракского Курдистана, украинцы присутствуют и в Судане. При этом сотрудничество с курдскими группировками, как отмечает эксперт, началось задолго до нынешнего обострения. «С курдами украинцы работали еще с незапамятных времен – с 2000-х или даже 2010-х годов. Если предположить, откуда они могли прийти и спровоцировать, то ближайшее место – именно Иракский Курдистан», – рассуждает Семенов.

Эксперт также допустил, что за возможными провокациями под чужим флагом, о которых предупредило иранское посольство в Риме, может стоять стремление втянуть европейские страны в конфликт.

«Особенно на фоне того, что Италия жестко выступила против недавней операции Украины в Ливии. Здесь может быть и такой расчет: показать, что нужно воевать с иранцами, а вы, мол, не тем занимаетесь. Но опять же, все это замыкается на Иракский Курдистан – именно оттуда, по всей видимости, и могут проводиться подобные операции. Поэтому я бы рассматривал эту версию как допустимую, но требующую очень серьезных доказательств», – добавил эксперт.

В свою очередь востоковед Владимир Сажин назвал версию о причастности Киева к военной операции под чужим флагом в Кувейте сомнительной.

«Украина не может позволить себе тратить ограниченные ресурсы на сложную операцию в регионе Персидского залива. Кроме того, я не вижу между Украиной и Ираном настолько сильного конфликта, который оправдывал бы подобный риск. Отдельные заявления с обеих сторон есть, но в целом, как мне кажется, Украине не до Ирана, а Ирану не до Украины. Речь идет не о бытовом запуске беспилотника, а о серьезной операции, требующей длительной подготовки. Я не думаю, что Украина стала бы использовать свои возможности не в том направлении», – предположил иранист.

По оценке Сажина, сейчас главный внешнеполитический интерес Ирана сосредоточен на монархиях Персидского залива. Именно этим обстоятельством следует руководствоваться при оценке наиболее вероятных сценариев произошедшего.

«Тегеран готовится к возможному удару со стороны США и Израиля и, по моей оценке, такой удар рано или поздно может произойти. Ответные удары Иран может наносить прежде всего по близлежащим странам – монархиям Залива. Американские объекты на их территории уже подвергались обстрелам. Поэтому отношение этих государств к Ирану для Тегерана крайне важно. Иран делает все возможное, чтобы эти страны заняли отрицательную позицию по отношению к возможному удару США по Ирану», – полагает востоковед.

В этой ситуации, полагает Сажин, Иран может прибегать к провокациям в отношении отдельных стран Персидского залива, чтобы продемонстрировать им последствия американского вмешательства. «Тем самым Тегеран дает понять, что монархиям Залива не следует поддерживать возможную военную операцию США. А монархии, в свою очередь, должны мягко, но настойчиво советовать Белому дому не делать этого шага. Но, как мне кажется, президент США Дональд Трамп рано или поздно нанесет такой удар», – добавил Сажин.

Впрочем, военкор Андрей Руденко считает версию о причастности Украины вполне состоятельной. Он напомнил о заметном присутствии Киева в регионе. «Украина влезла на Ближний Восток почти с первых дней войны США и Израиля с Ираном. Зеленский тогда заявил New York Times, что Бахрейн, ОАЭ, Иордания, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия «обратились к Киеву за помощью», – пишет журналист в своем Telegram-канале.

Руденко напомнил об отправке в марте этого года украинских дронов и группы экспертов (230 специалистов) «для защиты американских баз в Иордании»: «Также западная пресса писала, что украинцы «передавали опыт построения дроновой экосистемы». Более того, BBC пишет, что Украина является поставщиком дронов для некоторых стран Персидского залива». По словам военкора,

Иран никогда не отрицал своей ответственности за проводимые им атаки, «в то же время Украина стала расширять свою террористическую активность и могла организовать подобную провокацию».

«Это прекрасно укладывается в логику действий Киева: максимальное расширение конфликта, вовлечение третьих стран любым способом. Они не думают об имидже, союзниках, партнерах. Потому что это террористы, а них не бывает партнеров. Бывают лишь доноры, дойные коровы, лохи, которых можно разводить на деньги, а потом убивать их же граждан, запугивать и втягивать в свои кровавые игры», – считает Руденко.

Он напомнил, что именно Украина «взрывает газопроводы, устраивает теракты и криминальные разборки в Европе, атакует суда в Балтийском море и на Ближнем Востоке». «В мире больше нет ни одной такой страны, которая позволяла бы себе столько «террористических вольностей». Посмотрим, сколько эта вольница еще продлится, но по-моему, этот гнойник уже не поддается лечению или купированию, его уже пора прижечь», – резюмировал журналист.