Fars: Украина причастна к атаке беспилотников на Кувейт

В Иране заявили о причастности Киева к атаке дронов на Кувейт

Tекст: Катерина Туманова

Антииранские СМИ попытались приписать Тегерану атаку на один из жизненно важных центров Кувейта, но за этим последовало официальное опровержение со стороны Ирана.

«Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Сардар Хантакири категорически отверг обвинения в причастности Тегерана к атаке на жизненно важный объект в Кувейте. Он подчеркнул, что Иран не проводил в регионе никаких наступательных операций», – передает иранское агентство Fars.

Украинские боевые элементы разместили сеть беспилотных летательных аппаратов в ряде стран региона, включая иракский Курдистан, отметил источник из службы безопасности исламской республики.

«Информация о принимающих странах и размерах сети сохраняется, но Тегеран полностью осведомлен о действиях Киева и рассматривает эти действия как часть враждебных действий Европы против Ирана», – добавил информатор.

Бывший советник иранской команды по ядерным переговорам Мохаммад Маранди назвал атаку на Кувейт операцией под чужим флагом и предположил возможную роль Украины. Он также не исключил причастности к инциденту Израиля и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший советник иранской команды по ядерным переговорам Маранди обвинил Украину в организации атаки дронов на Кувейт.

В четверг Тегеран заявил о готовности к совместному с Кувейтом расследованию атаки беспилотников. В тот же день глава МИД Италии Таяни сообщил о гибели двух итальянских технических специалистов компании Rheinmetall Italia в результате удара беспилотников по объектам в Кувейте.