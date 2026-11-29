Fars: Нефтяной танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

Tекст: Катерина Туманова

Три судна-нарушителя вошли в запретную зону к востоку от Ормузского пролива, отключив системы идентификации и навигации, передает Fars со ссылкой на иранские ВМС.

Один из танкеров подорвался на мине, после чего на судне начался пожар. Судно потеряло ход.

Два других танкера после инцидента изменили курс и направились обратно в сторону Персидского залива.

В ВМС Ирана подчеркнули необходимость соблюдения правил прохода через Ормузский пролив и координации с вооруженными силами. Там заявили, что пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут достигнуты цели Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Ирана заявили о взрыве двух танкеров в Ормузском проливе.

В среду нефтяной танкер, нарушивший запретную зону, загорелся после подрыва на мине на востоке Ормузского пролива. Во вторник на мине в Ормузе подорвался четвертый за день нефтяной танкер.