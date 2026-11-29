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В полиции описали порядок действий при взломе аккаунта на Госуслугах
МВД назвало порядок действий при потере доступа к Госуслугам
Гражданам, потерявшим доступ к порталу «Госуслуги» из-за действий злоумышленников, необходимо завершить все активные сессии и сменить пароль, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
При потере контроля над учетной записью следует немедленно проверить историю входов в аккаунт.
«На портале «Госуслуги» выйти из всех активных сессий, сменить пароль, проверить историю входов и отключить подозрительные устройства», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе подмосковного главка МВД.
В ведомстве призвали использовать для защиты профиля сложный уникальный пароль. Кроме того, пользователям настоятельно рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию.
Правоохранители напомнили о необходимости сохранить все доказательства преступления. Пострадавшим следует зафиксировать номера телефонов злоумышленников, сделать скриншоты переписки и записи звонков, после чего обратиться в полицию для оформления факта несанкционированного доступа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщили о краже учетных записей россиян на портале «Госуслуги» под видом администраторов домовых чатов.
Также ведомство предупредило о рассылке мошенниками фишинговых ссылок от имени Федеральной налоговой службы.
В сентябре эксперт по безопасности Садовский назвал неожиданную смену телефона или почты главным признаком взлома учетной записи.