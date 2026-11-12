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    Москва начала переустройство европейской безопасности
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    6 комментариев
    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Танкеры с российским дизелем изменили курс из-за отказа в разгрузке в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Усилия президента США Дональда Трампа по организации поставок российского дизельного топлива в страну не увенчались успехом, так как направлявшиеся в Америку танкеры изменили курс из-за нежелания покупателей принимать топливо.

    Инициатива по обеспечению Соединенных Штатов российским дизельным топливом пока не привела к началу импорта, пишет WSJ. Направлявшиеся в страну танкеры изменили маршрут после того, как американские компании, опасаясь проблем, оказались не готовы принять эти партии.

    Американский лидер рассматривал импорт из России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые способствовали росту потребительских расходов в преддверии промежуточных выборов.

    По словам представителей отрасли и лоббистов, перенаправление судов свидетельствует о нежелании американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну. В прошлом месяце губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать ввозу дизеля из России в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний в случае импорта российского топлива.

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    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Западные спецслужбы пришли к выводу, что Иран, несмотря на разрушение основной части его военной индустрии ударами США и Израиля, по-прежнему способен выпускать около пятидесяти баллистических ракет в месяц.

    Западная разведка оценила нынешние мощности Ирана примерно в пятьдесят баллистических ракет в месяц, что составляет около половины довоенного уровня и обеспечивает Тегерану значительный потенциал для ответных ударов в случае возобновления боевых действий. По тем же данным, на вооружении Ирана, несмотря на массированные авиаудары США и Израиля, остается не менее 1,7 тыс. баллистических ракет, а также, вероятно, тысячи ударных беспилотников типа Shahed, пишет Bloomberg.

    Вашингтон с начала войны утверждал, что ракетный арсенал Ирана и его способность восстанавливать его существенно подорваны, а министр обороны США Пит Хегсет во вторник заявил, что более 80% иранской промышленной базы, включая ядерную, уничтожено. При этом Корпус стражей исламской революции опубликовал кадры с презентации нового подземного «ракетного города», где начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи пообещал военнослужащим, что «сюрпризы в будущей войне будут раскрыты один за другим».

    По оценкам Bloomberg Economics, с начала конфликта 28 февраля Иран выпустил свыше 4,9 тыс. крылатых ракет Shahed и не менее 2,2 тыс. баллистических ракет, что вынудило США израсходовать около тысячи ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 при годовом производстве порядка 650 таких изделий. Американский арсенал все еще включает сотни тысяч управляемых авиабомб и тысячи крылатых ракет Tomahawk и JASSM, но часть этих запасов переброшена из других регионов, тогда как реальные объемы иранских ракет и дронов остаются неизвестными: «Иранцы, вероятно, воссоздали значительную часть парка беспилотников и ракет», – заявил старший научный сотрудник программы ядерной политики фонда Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В августе бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил о бессмысленности восстановления части американских баз на Ближнем Востоке, разрушенных иранскими ударами. В марте выпуск свыше тысячи крылатых ракет JASSM по целям в Иране превысил их годовой производственный лимит.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    11 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    США начали блокировать маршруты поставок оружия КСИР через Каспийское море

    CENTCOM: США пытаются пресечь поставки оружия КСИР через Каспийское море

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по суше и через Каспийское море.

    Американские военные пресекают использование сухопутных маршрутов и Каспийского моря для перемещения вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов Ирана, передает РИА «Новости».

    В CENTCOM заявили о продолжении круглосуточной работы по обеспечению свободы коммерческого судоходства в Ормузском проливе и строгому соблюдению военно-морской блокады.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, вызвав ответные атаки Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    В воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил о неспособности оперативной группы США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    11 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран

    Совбез Ирана сообщил России об отказе вывозить обогащенный уран из страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран уведомил Москву о решении не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Резаи рассказал в интервью телеканалу Al Mayadeen, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, передает РИА «Новости».

    «Мы сообщили нашим российским друзьям, что обогащенные материалы останутся в Иране, и мы будем использовать их самостоятельно», – заявил Резаи.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Иран не намерен вывозить за пределы государства даже незначительную часть обогащенных ядерных материалов. По его словам, из страны не будет вывезено ни единого атома этих веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Резаи заявил об отказе Тегерана вывозить обогащенные ядерные материалы с территории страны.

    В мае глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщил об отсутствии планов отправлять обогащенный уран за рубеж.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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    12 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение

    Часовой Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за смех у мемориала

    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение
    @ Annabelle Gordon-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету и его советникам за смех и разговоры возле Могилы Неизвестного Солдата после церемонии в честь Дня ветеранов.

    Хегсет фотографировался у мемориала с женой и старшими помощниками после мероприятий на Арлингтонском национальном кладбище. Некоторые члены группы начали смеяться и болтать, что побудило патрульного солдата сделать им замечание, пишет CNN.

    «Все посетители должны соблюдать атмосферу тишины и уважения», – окликнул веселую компанию часовой, прервав свой патруль и повернувшись лицом к уходящей группе.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил правильность действий военнослужащего. По его словам, солдат справедливо и уважительно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать приличия в торжественный день.

    В последние дни глава Пентагона оказался под давлением из-за обвинений со стороны уходящего в отставку конгрессмена-республиканца Томаса Масси. Законодатель обвинил Хегсета в исполнении незаконных приказов, включая ведение войны в Иране без одобрения Конгресса и указания о проведении внесудебных казней, однако во вторник процедуру импичмента удалось заблокировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Хегсет подтвердил планы показать в прямом эфире казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана. В сентябре Министерство обороны США начало отбор военнослужащих с особым вниманием к их физическим данным для участия в выступлении Хегсета. В августе глава Пентагона грубо выругался на церемонии переименования военной базы.

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    11 ноября 2026, 03:58 • Новости дня
    Глава Минфина США Бессент переехал на военную базу из-за угрозы со стороны Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Скотт Бессент покинул свой дом и перебрался на военную базу в связи с угрозами для его жизни со стороны Ирана, пишет New York Times.

    Американские чиновники считают, что подготовка покушений на действующих и бывших представителей властей Соединенных Штатов продолжается и перешла в более продвинутую стадию, пишет New York Times.

    С августа Бессент руководит кампанией экономического давления, направленной на финансовую изоляцию Тегерана с помощью жестких санкций. Представитель Министерства финансов США сказал, что министр по-прежнему привержен реализации кампании по давлению на экономику Ирана.

    Бессент стал не первым высокопоставленным чиновником администрации, покинувшим дом ради переезда на военную базу или в другое охраняемое жилье. В 2025 году так поступили по меньшей мере полдюжины человек, включая нынешнего руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера и бывшего генерального прокурора Пэм Бонди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    Бессент заявил о переходе к финансовому эквиваленту кинетических ударов против Тегерана.

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    11 ноября 2026, 13:11 • Новости дня
    Иран пригрозил ответными ударами по удаленным военным базам США

    Тегеран пообещал ударить по удаленным военным базам при новом нападении США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В случае нового нападения со стороны США Иран нанесет ответные удары, в том числе по удаленным американским военным базам, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил о готовности Тегерана атаковать американские военные объекты в случае нового нападения со стороны Соединенных Штатов. «Любая новая американская атака будет встречена ответными ударами, в том числе по удаленным военным базам США», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить военные удары по иранской территории. В ответ на эти действия Тегеран атаковал базы американских войск, расположенные в арабских странах Персидского залива и других государствах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

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    11 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    МИД России не исключил силового сценария при срыве переговоров Ирана и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не исключает силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Максим Максимов.

    «В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий. Фиксируем соответствующие предпосылки. В регион стянуты три авианосные ударные группы, две экспедиционные группы морской пехоты», – цитирует Максимова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил о недопущении иранскими вооруженными силами восстановления военных баз Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об использовании дипломатических контактов Вашингтона и Тегерана в качестве прикрытия для масштабной военной эскалации на Ближнем Востоке.

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    11 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    Рубио заявил об отсутствии необходимости в крупной боевой операции против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам госсекретаря, проводимая Вашингтоном экономическая кампания против Ирана приносит такой эффект, что Белый дом не считает нужным начинать новые масштабные боевые действия, передает РИА «Новости».

    В Белом доме считают, что «пока нет нужды в крупных боевых операциях». «Мы достигаем тех же целей экономическими мерами», – сказал Рубио.

    Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон готов ответить силой в случае эскалации со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом заявил о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном по сделке.

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    11 ноября 2026, 11:32 • Новости дня
    Бывшего иракского депутата аль-Альвани нашли мертвым в Бейруте

    Al Jazeera: Экс-депутат парламента Ирака аль-Альвани найден мертвым в Бейруте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тело бывшего депутата иракского парламента Ахмеда аль-Альвани обнаружили в одной из квартир в столице Ливана.

    Ливанские власти и правоохранительные органы начали официальное расследование гибели бывшего парламентария, пишет Al Jazeera.

    По информации источника в службе безопасности, инцидент рассматривается ливанскими следователями как умышленное убийство.

    Собеседник издания не стал раскрывать подробности произошедшего и отказался уточнять, от чего именно умер аль-Альвани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации пятерых высокопоставленных командиров корпуса сил «Кудс» КСИР в Бейруте. В прошлом году новые власти Сирии обвинили ливанское движение «Хезболлах» в убийстве троих сотрудников сил безопасности.

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    Разработан план по сохранению парка «Суперджета» первого поколения, которые остались без доступа к французскому двигателю SaM-146. Государство заказало ОАК подготовить техническую базу по замене этого двигателя на полностью отечественный ПД-8. Это позволит сохранить значительную часть летающих ныне самолетов. Зачем авиакомпаниям менять двигатели вместо покупки «Суперджета» нового поколения? Подробности

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    Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США

    Накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Ленинградской области. Из-за попадания дрона произошло возгорание в порту Усть-Луга, пострадали три человека. Ранее под Петербургом был атакован крупный НПЗ. Именно через балтийские терминалы российский дизель направляется в США. Какие цели преследует Украина и как это связано со встречей в Абу-Даби? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Сеть пыточных стала лицом Украины

      События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

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      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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