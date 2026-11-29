На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
В Конгрессе потребовали от Маска ответа за Starlink в Иране
Основатель SpaceX Илон Маск должен ответить за использование Ираном спутникового интернета Starlink в военных целях, заявил конгрессмен-демократ Джим Хаймс, который возглавит комитет по разведке Палаты представителей в следующем созыве.
Маск и его команда еще в марте обнаружили, что Иран без разрешения использовал Starlink, часть компании SpaceX, для поддержки военной кампании против американских военных, пишет The Washington Post.
Применение Ираном Starlink «входит в список вопросов, на которые должна ответить SpaceX», – заявил Хаймс, который в следующем созыве возглавит комитет по разведке Палаты представителей, в эфире CNN. «Мы должны действительно понять, могли ли иранцы использовать этот сервис для нацеливания на наших людей», – добавил конгрессмен.
Маск и SpaceX уже сталкивались с давлением демократов из-за временного ограничения доступа Украины к Starlink и ее военному аналогу Starshield в октябре. Маск заявил, что Украина нарушила условия обслуживания, используя систему «для наступательных ударов беспилотников, чтобы убивать людей». Киев оспорил эти утверждения.
Хаймс направил Маску письмо с просьбой организовать встречу с руководителями SpaceX для объяснения перебоев в работе сервиса на Украине. По словам конгрессмена, комитет хочет получить ответы как по украинскому эпизоду, так и по доступу Ирана. Хаймс – один из ключевых демократов, которые намерены расследовать деятельность Маска и его компаний после перехода контроля над Конгрессом к демократам в январе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье SpaceX опровергла сообщения об использовании Ираном Starlink против США. Ранее сообщалось, что Иран использовал терминалы Starlink для ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. На прошлой неделе американские конгрессмены пригрозили заблокировать финансирование систем SpaceX из-за отказа раскрыть причины ограничения работы Starshield на Украине.