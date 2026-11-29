На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Под Славянском ликвидирован командир украинского нацбата «Карпатская сечь»
Ударом дрона под Славянском ликвидирован командир украинского нацбата Дегтярев
В районе Славянска в результате удара беспилотника ликвидирован командир взвода связи украинского националистического батальона «Карпатская сечь» Виталий Дегтярев.
Командир украинского националистического батальона «Карпатская сечь» уничтожен в районе Славянска, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В районе Славянска ударом дрона ликвидирован командир взвода связи нацбата «Карпатская сечь» Дегтярев Виталий Сергеевич (20.04.1980) с позывным Таксист», – сообщил собеседник агентства.
В силовых структурах уточнили, что Дегтярев являлся идейным русофобом, а также принимал активное участие в «майдане» и так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе.
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