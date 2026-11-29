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Попытка Мерца заставить Евросоюз профинансировать Украину завершилась провалом
Berliner Zeitung: Шантаж Мерца ради поддержки Украины привел Германию к изоляции
Попытки канцлера Германии Фридриха Мерца урезать бюджет Евросоюза и заручиться поддержкой Украины на последнем саммите обернулись провалом и привели к политической изоляции Берлина.
Попытки канцлера ФРГ Фридриха Мерца сократить бюджет Евросоюза и добиться от всех стран объединения поддержки Украины провалились. Увязав согласование финансового плана с 2028 года с готовностью финансировать Киев в 2027-м, глава немецкого правительства фактически загнал Германию в политическую изоляцию, пишет Berliner Zeitung, статью которой передает РИА «Новости».
В публикации отмечается отсутствие связи с реальностью у идеи превращения ЕС в единый антироссийский блок. Добиться подобного единства путем шантажа невозможно, полагает автор материала. Приоритетом Берлина стало сдерживание России и Китая, однако эти цели разделяют не все участники союза, поэтому их поддержку приходится покупать за большие деньги. В связи с этим попытка Мерца одновременно продвигать жесткую экономию и помощь Украине названа роковой ошибкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммит Евросоюза по бюджету завершился спорами и демаршем семи стран.
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от стран объединения поддержать кредит Украине на 45 млрд евро.
Глава немецкого правительства сообщил об отмене второго дня саммита из-за сильных разногласий.