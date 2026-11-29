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Наследник жертвы нацистской бойни в Италии отсудил у Германии 1,18 млн евро
Итальянский суд признал право 79-летнего жителя Форте-дей-Марми на компенсацию в 1,18 млн евро за гибель четырех родственников в нацистской бойне 1944 года.
Суд Флоренции постановил, что ФРГ выплатит 79-летнему жителю города Форте-дей-Марми в провинции Лукка 1,18 млн евро и проценты, начисляемые с 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Tirreno.
Иск мужчина подал как наследник отца, пережившего расправу и умершего в 1976 году. Судья признала право на компенсацию ущерба, понесенного отцом истца: в ходе бойни тот потерял 63-летнюю мать, 39-летнюю жену и двоих детей.
12 августа 1944 года немецкие нацистские войска в ходе масштабной операции против партизан и поддерживавшего их местного населения убили 560 человек, преимущественно пожилых людей, женщин и детей.
В решении суда отмечается, что бойня в Сант-Анна-ди-Стаццема является исторически и юридически установленным военным преступлением. Суд сослался на решение военного трибунала Специи от 20 сентября 2005 года, впоследствии подтвержденное вышестоящими инстанциями: тогда несколько немецких офицеров и унтер-офицеров СС были заочно приговорены к пожизненному заключению.
После вступления решения в законную силу мужчина сможет получить выплату из специального фонда, созданного правительством Марио Драги для компенсации ущерба жертвам военных преступлений нацистской Германии, совершенных со 2 сентября 1939 года по 8 мая 1945 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября партия «Альтернатива для Германии» подала в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках.