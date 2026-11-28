BBC: Боксер Фьюри допущен к поединку с Джошуа после слухов о болезни

Tекст: Катерина Туманова

Бой в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится в Кардиффе в ночь на 12 декабря. Ранее Британский боксерский совет (BBBoC) разрешил спортсмену выйти на ринг, пишет BBC.

Проведение поединка находилось под угрозой из-за выхода документального фильма на платформе Netflix, в котором супруга Фьюри Пэрис сообщила о диагностированной у спортсмена шизофрении. Позже она отказалась от своих слов, пояснив, что боксер не страдает данным заболеванием. Создатели картины вырезали эти комментарии из финальной версии ленты.

«Тайсон Фьюри получил допуск к боксу на 11 декабря», – заявили в Британском боксерском совете. По правилам организации, шизофрения входит в число заболеваний, при которых спортсмена могут лишить лицензии.

Сам боксер ранее рассказывал о проблемах с психическим здоровьем. В 2016 году он оказался в больнице из-за приступа тревоги, после чего сделал перерыв в карьере на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками. За свою карьеру 38-летний Фьюри одержал 36 побед в 39 профессиональных боях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский боксер Субханкулов уступил олимпийскому чемпиону кубинцу Гомесу в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF.

Британский боксер Тайсон Фьюри в январе 2025 года завершил карьеру. В декабре 2024 года Александр Усик одержал победу над Фьюри в повторном бою.

