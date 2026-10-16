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    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    США приостановили продажу оружия союзникам
    Приказ ограничить связь Starshield для ВСУ отдал Белый дом
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    18 комментариев
    16 октября 2026, 11:22 • Новости дня

    Акции британских банков рухнули из-за планов правительства повысить налоги

    Акции британских банков резко упали на фоне новостей о налогах

    Tекст: Мария Иванова

    Акции крупнейших британских банков упали при открытии торгов на Лондонской фондовой бирже из-за сообщений о планах правительства повысить налог на сверхприбыль.

    Стоимость ценных бумаг банковской группы Lloyds снизилась на 2,3%, банка Natwest – на 2%, Barclays – на 0,6%, передает ТАСС.

    Общий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 просел на 0,3%.

    Газета The Times сообщила, что министр финансов Великобритании Джон Хили рассматривает возможность повышения налога на сверхприбыль банков. Эта мера может принести бюджету дополнительно 2 млрд фунтов (2,7 млрд долларов) ежегодно. Сбор, введенный в 2016 году поверх корпоративного налога, был установлен на уровне 8%, но в 2023 году его снизили до 3%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году банки Британии выступили против передачи российских активов Украине.

    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    15 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Британия решила передать Украине новую партию ракет Storm Shadow

    Bloomberg: Лондон пообещал передать Киеву новые ракеты Storm Shadow до зимы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем обсудил с Владимиром Зеленским отправку Киеву дополнительной партии дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

    Лондон планирует направить Киеву больше дальнобойных ракет Storm Shadow до наступления зимы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Вопрос о пополнении запасов британских крылатых ракет обсуждался Энди Бернемом и Владимиром Зеленским во время визита последнего в Лондон в среду. При этом власти страны отказались уточнить, сколько именно дальнобойных ракет передано украинской стороне с начала конфликта.

    В Москве неоднократно указывали, что поставки вооружений украинской армии мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ опровергли приостановку обмена разведданными между Британией и Украиной.

    В среду Лондон объявил о разработке военных технологий для украинской армии.

    На прошлой неделе в Британии исключили скорое производство украинской стороной ракет Storm Shadow.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил, что при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан необходимо проявлять аккуратность и обеспечить их надежную защиту.

    Средства и пенсионные накопления граждан должны быть надежно защищены при инвестировании, заявил президент Владимир Путин. Глава государства указал на необходимость бережного отношения к сбережениям населения при их вложении в различные проекты, отмечает РИА «Новости».

    «Что касается привлечения частных денег, безусловно, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение, создание фондов развития, фондов роста, привлечения частных денег, привлечения различных корпоративных, пенсионных фондов и т. д. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, и это правильно», – заявил Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    Он также попросил бизнес из Донбасса и Новороссии задавать вопросы без стеснения.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

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    15 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    С начала суток три самолета в Европе подали сигналы бедствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии Boeing Poseidon MRA1, передали в полете аварийный код.

    С начала суток три воздушных судна, включая самолет-разведчик британских ВВС, подали сигнал бедствия. В частности, британский Boeing Poseidon MRA1 передал код бедствия около 10:31 мск, находясь над Северным морем. Вскоре после этого он совершил посадку на военной авиабазе «Лоссимут» в Шотландии, пишет РИА «Новости».

    Позднее аварийный сигнал подал легкомоторный самолет Grob G115E, который находился в воздушном пространстве Британии. Он благополучно приземлился на базе королевских ВВС «Лиминг».

    Кроме того, о чрезвычайной ситуации сообщил экипаж пассажирского лайнера авиакомпании Volotea. Борт выполнял рейс из Тулузы в Кан, однако совершил посадку в Лиможе.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении нештатной ситуации в полете. При этом его передача не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия.

    На прошлой неделе следовавший в Лондон борт экстренно сел в Манчестере. А в прошлом месяце рейс Flydubai совершил экстренную посадку в Аравии.

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    15 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    ВСУ использовали британские катера для ударов по Сочи

    The Times: Британия передала Украине морские дроны для атак в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные применяли беспилотные аппараты британского производства для нападений на российские объекты в Черноморском регионе, сообщает The Times.

    По данным The Times, для ударов по инфраструктуре в Сочи в рамках попыток блокады Черного моря украинская сторона использовала беспилотные катера, выпущенные в Британии, передает РИА «Новости».

    Речь идет о морских дронах K3 Scout, которые выпускает британская компания Kraken Technology. Известно, что Лондон закупил 20 таких аппаратов, однако точное количество переданных Киеву единиц не раскрывается.

    Модульные катера способны развивать скорость до 55 узлов и преодолевать расстояние в 1,2 тыс. километров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства из-за действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    В понедельник София запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в акватории.

    На прошлой неделе атакованный танкер отбуксировали в безопасное место.

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    15 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Лондон пересмотрел спутниковую сделку с США после ограничения работы Starlink

    The Telegraph: Британия пересмотрела сделку с США по спутникам из-за Starlink

    Лондон пересмотрел спутниковую сделку с США после ограничения работы Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские чиновники начали пересмотр соглашения с американской компанией Lockheed Martin на поставку военных спутников после сообщений об ограничении работы системы связи Starlink для украинской армии.

    Британское министерство обороны планировало закупить у американской компании Lockheed Martin спутники нового поколения Skynet на 2,6 млрд долларов. Однако сделка подверглась пересмотру из-за опасений предоставления Вашингтону права вето на использование системы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    Поводом для беспокойства послужило недавнее ограничение доступа украинских военных к терминалам Starlink. В британском оборонном ведомстве сочли, что Белый дом может получить возможность отключения спутников, что способно навредить интересам страны в случае конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Украине заявили о возобновлении работы терминалов Starlink.

    Европа признала неспособность заменить систему связи для украинской армии.

    Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы американского оборудования.

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    15 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Дмитриев: Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру. Британские разжигатели войны знают, как способствовать продвижению войны и подрывать мир», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Так глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете Financial Times об ударах по российским НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании этих атак.

    В тот же день он сообщил, что Зеленский накопил ракеты и беспилотники для ударов по Москве.

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    15 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Британия призвала США вернуть игрушечного Винни-Пуха

    WP: Британия снова призвала США вернуть плюшевого Винни-Пуха

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия вновь попыталась вернуть из США оригинального плюшевого медведя, вдохновившего Алана Милна на создание Винни-Пуха, к столетию первой книги о персонаже, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, спор касается не только медвежонка, но и игрушек Пятачка, ослика Иа-Иа, Тигра и Кенги, принадлежавших сыну писателя Кристоферу Робину. Однако Нью-Йоркская публичная библиотека, где хранятся оригиналы, отказалась возвращать плюшевых животных, передают «Вести».

    Издание напоминает, что в 1947 году Милн передал игрушки американскому издателю для рекламного тура, но обратно в Англию они так и не вернулись. Спустя 40 лет коллекция была передана в Нью-Йоркскую публичную библиотеку.

    Писатель Джайлс Брандрет, знавший Кристофера Робина, сообщил, что в 2024 году он посетил Нью-Йорк в качестве представителя королевы Камиллы с предложением организовать выставку игрушек в Букингемском дворце. Руководство библиотеки ответило отказом, сославшись на возраст и хрупкость экспонатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле король Великобритании Карл III прибыл с визитом в США.

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    15 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поручил проработать создание экосистемы длинных денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и правительству проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.

    Президент Владимир Путин в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поручил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и правительству страны проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций, передает РИА «Новости».

    Длинные деньги – средства, которые предоставляются или вкладываются на длительный срок, обычно на несколько лет и более. Они позволяют финансировать проекты, которые не окупаются быстро, например строительство инфраструктуры или развитие производства.

    Инициативу на съезде «Деловой России» представила заместитель генерального директора HeadHunter Мария Комарова, сообщает РБК. Она предложила создать формат, при котором компании на начальном этапе своего развития смогли бы привлекать долгосрочное финансирование. Предполагается, что фонды смогут вкладывать средства в компании, помогать им налаживать отчетность и готовиться к выходу на биржу.

    «Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны – быть очень аккуратными», – сказал в ответ Путин. Президент отметил, что для такого механизма необходимо сформировать нормативную базу, и попросил правительство и Банк России поддержать предложение.

    «Здесь нужно разработать соответствующие регламенты, правила. Насколько я понимаю, по сути, речь идет о паевом фонде или о паевых фондах, и здесь у нас такой устойчивой, отработанной нормативной базы пока нет. Но ее, конечно, нужно создавать», – заявил глава государства.

    Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала развитие этих инструментов. По ее мнению, финансирование компаний должно в большей степени опираться на долевой капитал. Банк России готов проработать необходимые законодательные изменения. Набиуллина предложила сделать фонды биржевым продуктом, чтобы инвесторы могли выйти из вложений до завершения их работы.

    «Почему это важно? Потому что для комфортности инвестора инвестор должен иметь возможность выйти, не дожидаясь закрытия фонда, и тогда сами фонды будут очень привлекательны для инвесторов», – пояснила она.

    Основным источником финансирования, подчеркнула глава ЦБ, должны стать частные инвестиции. Пенсионные накопления могут дополнить их, но требуют осторожного подхода, поскольку предназначены для будущих выплат пенсионерам. По ее словам, пенсионные фонды смогут участвовать, если увидят готовность частных инвесторов принять на себя часть рисков.

    Вице-премьер Александр Новак назвал условиями привлечения долгосрочного капитала макроэкономическую стабильность, низкую инфляцию и устойчивый бюджет. Снижение рисков, по его оценке, укрепляет доверие бизнеса и финансовых организаций к вложениям в проекты.

    «То есть, помимо самого хорошего проекта, необходима и макроэкономическая стабильность. И тогда будут у нас и все более и более длинные деньги использоваться, и негосударственные пенсионные фондовые средства, которые являются долгосрочными сбережениями граждан», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    15 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Бывший лидер юнионистов Северной Ирландии Дональдсон получил 15 лет тюрьмы

    Экс-главу партии Северной Ирландии Дональдсона осудили на 15 лет за насилие

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Джеффри Дональдсон приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение сексуальных преступлений.

    Политика признали виновным по 18 пунктам обвинения в преступлениях, совершенных в отношении двух человек в период с 1985 по 2008 год, передает ТАСС.

    Суд установил, что супруга осужденного Элеонор Дональдсон содействовала преступлениям и подстрекала мужа. Однако с учетом психического состояния женщины приговор ей вынесен не будет.

    «Этот человек не произнес ни слова сожаления, извинений или стыда и, вне всякого сомнения, уже не произнесет даже для того, чтобы дать своим жертвам хоть какое-то утешение», – заявил судья Пол Рамзи.

    Пару задержали в марте 2024 года, однако супруги отвергали все обвинения и были освобождены под залог. После этого Дональдсон ушел в отставку с поста лидера партии и лишился места в Палате общин британского парламента, куда избирался с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Джеффри Эпштейном.

    В прошлом году американский рэпер Канье Уэст появился на судебном заседании по уголовному делу P. Diddy.

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    15 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов

    Express: Британия столкнулась с самыми высокими за десятилетия рисками блэкаутов

    Tекст: Мария Иванова

    Британию ждет одна из наиболее трудных зим из-за высоких рисков отключения электроэнергии впервые с 1970-х годов.

    Британия может столкнуться с масштабными отключениями электроэнергии грядущей зимой, пишет газета Express.

    «Британия столкнулась с одной из наиболее рискованных зим за десятилетия с все более настойчивыми предупреждениями о блэкаутах впервые с 1970-х годов», – отмечает издание.

    В последний раз такие масштабные отключения света в стране происходили во время забастовок шахтеров, когда правительство было вынуждено ввести нормирование электроэнергии и трехдневную рабочую неделю. Газета указывает, что британская энергетическая система уже находилась на грани массовых отключений во время аномальной жары летом, а Национальная энергосеть (National Grid) недавно призывала жителей запастись жизненно важными товарами на случай сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

    В том же месяце энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия.

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    15 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Верховный суд лишил юристов гонорара в 1,8 млрд рублей по делу банка «Югра»

    Tекст: Вера Басилая

    Судья Верховного суда России Сергей Самуйлов отказался пересматривать решение об отмене выплаты Агентством по страхованию вкладов гонорара в размере 1,8 млрд рублей юридической компании «Юрэнергоконсалт» за дела банка «Югра».

    Верховный суд решил не передавать кассационную жалобу компании «Юрэнергоконсалт» для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, передает РИА «Новости».

    Договор между компанией и Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим банком «Югра», был заключен в 2019 году. Юристы должны были работать над возвратом проблемных активов. Оплата состояла из 6,8 млн рублей в месяц и 10% от возвращенных в конкурсную массу средств.

    Позже «Юрэнергоконсалт» выставил счет на 1,8 млрд рублей. В АСВ отказались его оплачивать, пояснив, что возвращение 17,8 млрд рублей не является результатом работы нанятых юристов, так как процессы инициировали еще до их привлечения.

    Арбитражный суд Москвы и апелляционная инстанция встали на сторону юристов, однако в июне арбитражный суд Московского округа отменил это решение. Банк «Югра» был признан банкротом в сентябре 2018 года, тогда Банк России оценивал нехватку капитала в 160,9 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Верховный суд запретил необоснованно затягивать процедуры банкротства граждан.

    В июле суд назвал виновных в банкротстве банка «Югра».

    В апреле Верховный суд оставил в силе ответственность по долгам банка «Стратегия».

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    15 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин поручил доработать механизм налоговых льгот на НИОКР

    Путин дал месяц на доработку механизма налоговых льгот на НИОКР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать вопрос совершенствования механизма отнесения затрат бизнеса на научные исследования на расходы при расчете налога на прибыль.

    Президент Владимир Путин поручил правительству доработать вопросы совершенствования механизма отнесения затрат бизнеса на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на расходы при расчете налога на прибыль. Глава государства поднял эту тему на встрече с членами «Деловой России», передает «Интерфакс».

    Председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский отметил неэффективность действующей меры. «Льгота действует уже 18 лет и распространяется на 700 направлений исследований, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50–60 предприятий», – сказал он.

    Представители бизнеса предложили уточнить критерии новизны, ввести список исключений вместо разрешенных направлений и позволить списывать затраты по мере их возникновения, а также снять ограничения для разработок в сфере искусственного интеллекта.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал сложность механизма и сообщил о подготовке законопроекта. Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров поддержал идею, предложив детально просчитать выгоду и возможные выпадающие доходы для бюджетов регионов.

    Выслушав доклады, Путин поручил ориентироваться на предложения налоговой службы и в течение месяца окончательно доработать механизм.

    «Максим Геннадьевич, давайте тогда вот то, что было сказано сейчас начальником налоговой службы, на это будем ориентироваться – в течение месяца надо доработать все эти вопросы и продвинуть их обязательно», – заключил глава государства, обращаясь к министру Максиму Решетникову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    В ходе выступления на форуме глава государства связал уверенность в будущем страны с развитием науки и технологий.

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    15 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    В Британии сняли с продаж книги Руни из-за поддержки пропалестинской группы

    Издательство Faber отказалось продавать книги Руни в Британии из-за Палестины

    Британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки ею запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action.

    «После проведения консультаций и после моего согласия издательство Faber приняло решение, что больше не может продавать мои работы в Великобритании», – заявила Руни газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    В 2025 году писательница опубликовала статью в поддержку Palestine Action после того, как британские власти внесли группу в список террористов. Руни также обещала направлять средства от продаж книг на ее поддержку.

    В прошлом году она отменила поездку в Британию за премией Sky Arts Awards, опасаясь задержания из-за своих заявлений.

    Palestine Action запретили после акции на авиабазе Брайз-Нортон: активисты проникли туда, повредили два самолета Airbus Voyager и залили турбины красной краской. Свои действия они объяснили тем, что с этой базы ВВС Британии ежедневно летают на кипрскую базу Акротири, задействованную в операциях в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action.

    В Британии на акциях против запрета группы задержали более 100 человек.

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    16 октября 2026, 06:44 • Новости дня
    Украину обязали выплатить более 6,6 млрд долларов по госдолгу в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2027 году Украина должна выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга 6,674 млрд долларов.

    Согласно графику платежей украинского министерства финансов, выплаты в счет погашения основной суммы внешнего госдолга в 2027 году составят 3,335 млрд долларов, еще 3,339 млрд долларов Киев заплатит за его обслуживание, передает РИА «Новости».

    График, публикуемый минфином, включает лишь те выплаты, которые уже добавлены в платежный календарь, и не отражает полную сумму госдолга страны, который по итогам августа достиг 215,55 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Украина оценила необходимые выплаты по госдолгу в 2027 году в 23 млрд долларов. В понедельник сообщалось, что внешний долг страны в 2026 году составил 4,6 млрд долларов. В конце прошлой недели стало известно, что график выплаты долгов Украины Западу растянулся как минимум до 2061 года.

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