Автоэксперт предупредил о путающей водителей разметке

Эксперт Шапарин: Новая цветная разметка может ввести водителей в заблуждение

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Властям следовало сначала провести разъяснительную кампанию: использовать надписи, дополнительные знаки или таблички. Без этого водители вряд ли разберутся в назначении разметки, а значит, начнут получать штрафы – при этом статистика аварий на участке не изменится», – заявил Шапарин «Газете.Ru».

По его словам, новые знаки на дороге могут спровоцировать выезд на выделенную полосу или пересечение сплошной линии под камерами. Большинство водителей не получали информации о такой разметке в автошколах, что сделает ее непонятной для участников движения.

Шапарин добавил, что для адаптации водителей к любым изменениям в правилах и знаках требуются годы. Новая разметка, не сопровождаемая масштабной информационной кампанией, рискует оказаться бесполезной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей. В августе ведомство сообщило об изменении правил для платных и бесплатных автодорог в России. Летом Росстандарт сообщал об отсутствии планов менять дорожную разметку.