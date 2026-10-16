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Автоэксперт предупредил о путающей водителей разметке
Эксперт Шапарин: Новая цветная разметка может ввести водителей в заблуждение
Введение в России цветной светоотражающей дорожной разметки без предварительной разъяснительной кампании может ввести водителей в заблуждение и привести к увеличению числа штрафов, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Властям следовало сначала провести разъяснительную кампанию: использовать надписи, дополнительные знаки или таблички. Без этого водители вряд ли разберутся в назначении разметки, а значит, начнут получать штрафы – при этом статистика аварий на участке не изменится», – заявил Шапарин «Газете.Ru».
По его словам, новые знаки на дороге могут спровоцировать выезд на выделенную полосу или пересечение сплошной линии под камерами. Большинство водителей не получали информации о такой разметке в автошколах, что сделает ее непонятной для участников движения.
Шапарин добавил, что для адаптации водителей к любым изменениям в правилах и знаках требуются годы. Новая разметка, не сопровождаемая масштабной информационной кампанией, рискует оказаться бесполезной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей. В августе ведомство сообщило об изменении правил для платных и бесплатных автодорог в России. Летом Росстандарт сообщал об отсутствии планов менять дорожную разметку.