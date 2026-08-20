Минтранс: В России изменятся правила для платных и бесплатных автодорог

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать нововведения в транспортном законодательстве, касающиеся обычных и платных автодорог, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В них включат параметры трасс, фото и рекомендации по ремонту», – рассказали в министерстве.

Это поможет эффективнее контролировать использование средств дорожных фондов.

Кроме того, будут обновлены квалификационные требования к специалистам, отвечающим за организацию движения. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах.

Изменения затронут и платные трассы: владельцы таких дорог должны будут фиксировать номер автомобиля, время и место проезда, а также фотофиксацию. Это позволит водителям удобнее получать информацию и оплачивать задолженности через «Госуслуги».

С 1 сентября в России вступят в силу обновленные требования к перевозке групп детей автобусами.

Осенью пассажиров городского транспорта ждут новые правила оформления проездных документов.

В конце прошлого года Минтранс анонсировал введение обязательных указаний на электронных дорожных знаках.