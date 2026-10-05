Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Полиция Пхукета усилила меры безопасности из-за американских военных
Полиция Пхукета перешла на усиленный режим из-за прибытия военных США
Правоохранительные органы таиландской курортной провинции Пхукет перешли на усиленный режим несения службы в связи с прибытием на отдых более 5 тыс. военнослужащих ВМС США, сообщило региональное управление полиции.
Правоохранительные органы таиландской курортной провинции Пхукет перешли на усиленный режим несения службы в связи с прибытием на отдых более 5 тыс. военнослужащих ВМС США, передает ТАСС.
«Усиленный режим несения службы с 4 по 9 октября введен в рамках подготовки к визиту порядка 5 тыс. военнослужащих ВМС США, прибывающих на Пхукет на отдых. Мы объединяем ресурсы всех ведомств, чтобы обеспечить охрану правопорядка и создать безопасные условия как для местных жителей и туристов, так и для прибывающего контингента», – заявили в региональном управлении полиции.
Командующий пхукетской полицией Сурачай Суксай пояснил, что для координации развернут совместный оперативный центр. Он объединил сотрудников туристической и иммиграционной полиции, представителей местных властей и таиландских ВМС. В обеспечении правопорядка задействованы 150 офицеров полиции.
Работа правоохранителей сосредоточена на сборе оперативной информации, круглосуточном патрулировании и управлении транспортом. Особое внимание уделят району популярного пляжа Патонг. Авианосец USS George H. W. Bush и эсминец USS Delbert D. Black с личным составом около 4,8 тыс. и 320 человек соответственно прибыли на Пхукет в воскресенье. Полиция напомнила американской стороне о необходимости строго соблюдать законы королевства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец USS Abraham Lincoln встал на стоянку в Таиланде для масштабной очистки корпуса. Экипаж этого корабля высадился в курортном городе Паттайя после рекордного 264-дневного пребывания в море. Командование ВМС США вернуло на борт двоих устроивших драку пьяных моряков.