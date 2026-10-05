Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.7 комментариев
Власти Японии заявили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила убийство жительницы префектуры Окинава, в совершении которого подозревается американский морской пехотинец.
В ходе выступления в парламенте премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила соболезнования семье погибшей женщины и пообещала держать ход расследования преступления на правительственном контроле, передает ТАСС.
«Мы заявили американской стороне решительный протест, потребовали у американского военного командования полного содействия следствию и недопущения повторения подобных инцидентов», – подчеркнула Такаити.
По подозрению в убийстве и ограблении 39-летней жительницы города Наха был арестован 20-летний американский морской пехотинец. Следствие считает, что он задушил женщину и забрал ее кошелек. Сам арестованный отрицает причастность к преступлению.
Глава японского МИД Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса для выражения протеста, а министр обороны Синдзиро Коидзуми потребовал от командующего Вооруженными силами США в Японии Стивена Джоста принять жесткие меры для наведения дисциплины в войсках на фоне стихийных акций протеста на Окинаве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пьяные американские военные устроили ДТП в Японии.
В воскресенье японская полиция арестовала морпеха США по делу об убийстве на Окинаве.
В мае губернатор японской Окинавы получил письмо с угрозой убийства.