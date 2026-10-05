Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Пьяные американские военные устроили ДТП в Японии
Двое нетрезвых военных США арестованы за совершение ДТП на Окинаве
Полиция самой южной японской префектуры Окинава арестовала двух военнослужащих США, которые по отдельности устроили ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Один из них на своем автомобиле врезался в стоявшую на обочине машину, другой – проехал на красный сигнал светофора и был задержан на месте, сообщило информационное агентство Киодо.
Полиция префектуры Окинава задержала двух американских солдат, устроивших автомобильные аварии в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС. Один водитель врезался в припаркованный автомобиль, а второй проехал на запрещающий сигнал светофора.
Происшествия случились вскоре после ареста американского морского пехотинца по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. Следствие полагает, что солдат задушил женщину и забрал ее личные вещи, однако сам он отрицает вину.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити жестко осудила случившееся, назвав его «жестоким, чудовищным инцидентом». Глава МИД Тосимицу Мотэги выразил протест послу США Джорджу Глассу, а министр обороны Синдзиро Коидзуми потребовал от американского командования навести дисциплину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне японская полиция задержала американского морпеха по подозрению в убийстве местной жительницы. В феврале текущего года пьяный военнослужащий США незаконно проник в здание начальной школы на Окинаве.