Транспортные корабли-беспилотники решили построить в Японии

Минобороны Японии начало разработку транспортных кораблей-беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны страны выделит средства на создание автономных кораблей в следующем финансовом году, передает ТАСС. Техника будет оснащена радарами, камерами и подключена к космической системе позиционирования «Митибики».

Внедрение подобных технологий должно компенсировать острую нехватку кадров в японском флоте. Кроме того, военные опасаются трудностей с арендой гражданских кораблей в случае эскалации вероятного конфликта.

На 2027 год ведомство планирует запросить рекордный бюджет в размере 8,9 трлн иен, что составляет 56,7 млрд долларов. Общие оборонные расходы государства могут превысить 10,6 трлн иен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Японии запланировало создание крупного центра производства морских беспилотников. Японские корпорации Mitsubishi Heavy Industries и NEC договорились о совместном выпуске военных дронов. Крупнейший банк страны Mitsubishi UFJ решил начать финансирование предприятий военно-промышленного комплекса.