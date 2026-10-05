Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Транспортные корабли-беспилотники решили построить в Японии
Минобороны Японии начало разработку транспортных кораблей-беспилотников
Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов для перевозки войск, боеприпасов и других грузов в случае чрезвычайных обстоятельств. Ассигнования на эти работы будут выделены в бюджете на следующий финансовый год, сообщает газета «Иомиури».
Министерство обороны страны выделит средства на создание автономных кораблей в следующем финансовом году, передает ТАСС. Техника будет оснащена радарами, камерами и подключена к космической системе позиционирования «Митибики».
Внедрение подобных технологий должно компенсировать острую нехватку кадров в японском флоте. Кроме того, военные опасаются трудностей с арендой гражданских кораблей в случае эскалации вероятного конфликта.
На 2027 год ведомство планирует запросить рекордный бюджет в размере 8,9 трлн иен, что составляет 56,7 млрд долларов. Общие оборонные расходы государства могут превысить 10,6 трлн иен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Японии запланировало создание крупного центра производства морских беспилотников. Японские корпорации Mitsubishi Heavy Industries и NEC договорились о совместном выпуске военных дронов. Крупнейший банк страны Mitsubishi UFJ решил начать финансирование предприятий военно-промышленного комплекса.