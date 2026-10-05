Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Казахстан открыл новый пограничный пост у алтайской горы Белуха
Казахстан открыл пограничный пост для контроля туристов у горы Белуха
Пограничный пост открылся у подножия горы Белуха в Восточно-Казахстанской области на территории, граничащей с Россией, сообщила пресс-служба акимата (администрации) региона.
Модуль возвели в Катон-Карагайском районе, передает ТАСС. «У подножия Белухи – самой высокой вершины Алтайских гор – в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области построен модуль пограничного поста», – сообщили в администрации региона. Ежегодно с июня по сентябрь там будут нести службу четыре человека.
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность создания комфортных условий для военнослужащих из-за активного развития туризма. Сейчас Москва и Астана готовят соглашение о правилах посещения массива. Заместитель директора профильного департамента Минэкономразвития РФ Игорь Максимов уточнил, что документ почти согласован.
Планируется, что новые правила вступят в силу в 2027 году. Они позволят организованным группам от трех до восьми человек легально проходить трансграничные маршруты вместе с профессиональными гидами. Ранее легальное восхождение на вершину без нарушения пограничного режима было невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан ввел обязательное электронное разрешение на въезд для российских граждан. Минэкономразвития России зафиксировало кратный рост туристического потока в страны СНГ. Власти соседней Киргизии утвердили систему специальных пропусков для альпинистов.