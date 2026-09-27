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В Минэкономразвития рассказали о кратном росте турпотока в страны СНГ
Минэкономразвития зафиксировало рост турпотока из России в страны СНГ
В странах СНГ наблюдается кратный рост бронирований со стороны российских туристов, чему способствует активное развитие инфраструктуры и новые меры государственной поддержки, заявил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов.
Заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов сообщил о перспективах роста числа поездок российских туристов в страны СНГ, передает ТАСС.
«Поездки россиян в страны СНГ растут. По примеру Таджикистана: в первом полугодии 2026 года зафиксирован рост в 20%. То же самое могу сказать про Беларусь, про Узбекистан», – сказал Максимов на заседании Совета по туризму стран СНГ в Душанбе.
По его словам, туристическая индустрия в государствах Содружества активно развивается. Строится инфраструктура, открываются известные гостиничные бренды, создаются крупные туристические кластеры и музейные пространства. В частности, в Узбекистане развивается высокоскоростное железнодорожное сообщение. Правительства инвестируют значительные средства в поддержку отрасли и продвижение на российском рынке.
Главным препятствием для увеличения турпотока Максимов назвал недостаток рекламы, ориентированной напрямую на потребителя. Он также прокомментировал введение электронных разрешений на въезд, отметив, что это общемировой тренд. В России внедряется система RuID, которая дорабатывается для удобства туристов, включая открытие платежных карт и доступ к базовым услугам.
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