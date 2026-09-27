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    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    86 комментариев
    27 сентября 2026, 05:49 • Новости дня

    США: Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Через Ормузский пролив каждый день проходит огромный объем нефтепродуктов, объем достигает 13 млн баррелей ежедневно, заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Американские военные каждый день помогают транспортировать нефть, газ, нефтепродукты и удобрения через этот пролив, заявил Райт, передает ТАСС.

    «В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти, это больше доконфликтных показателей. Средний показатель сегодня составляет почти 13 млн баррелей в день», – сообщил министр.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отверг предложенный Тегераном семидневный план открытия Ормузского пролива.

    В начале сентября американский лидер сообщил о восстановлении транзита нефти через эту стратегическую артерию до 18 млн баррелей в сутки.

    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    24 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Иранские авиакомпании полностью отменили все рейсы в ОАЭ

    ISNA: Иранские авиакомпании полностью отменили рейсы в ОАЭ с 24 сентября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские авиакомпании полностью прекратили выполнение всех авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с полуночи 24 сентября, сообщило агентство ISNA.

    Авиакомпании Ирана отменили все авиарейсы в ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA. Причины такого решения и источник информации не раскрываются.

    «С минувшей полуночи все рейсы иранских авиалиний в ОАЭ отменены», – говорится в сообщении.

    Актуальный статус перелетов между странами до момента отмены также остался без комментариев. Приостановка авиасообщения произошла на фоне недавних заявлений американских властей.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что с 23 сентября иранские перевозчики лишатся возможности осуществлять полеты. Из-за введенных санкций им будет отказано в наземном обслуживании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов иранских авиакомпаний из-за новых американских санкций.

    Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили все экономические контакты с Тегераном. А американское руководство запланировало систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


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    25 сентября 2026, 00:56 • Новости дня
    Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Колумбии официально прекратило дипломатические связи с Ираном из-за угроз национальной безопасности и предполагаемой поддержки терроризма со стороны Тегерана, сказано в заявлении МИД страны.

    «Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии сообщает, что по состоянию на 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Это суверенное решение отвечает основным принципам, определяющим внешнюю политику правительства в области национальной и общенациональной безопасности», – сказано в представленном на сайте МИД Колумбии документе.

    В ведомстве пояснили, что шаг стал ответом на предполагаемые связи Тегерана с международными террористическими и наркотеррористическими группировками. Также Богота учла задокументированные факты нарушения прав человека иранским правительством на колумбийской территории.

    Дополнительными причинами названы нападения на страны вне ближневосточного конфликта, блокада Ормузского пролива и препятствование работе МАГАТЭ.

    В МИД подчеркнули, что эти действия полностью подорвали доверие Колумбии к Ирану.

    Разрыв дипломатических связей не затронет консульские отношения, которые продолжат функционировать в соответствии с Венскими конвенциями. Колумбийская дипломатия намерена жестко пресекать любое внешнее вмешательство и защищать суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес в санкционный список 27 авиакомпаний из Ирана и пообещал новые санкции за поддержку Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

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    24 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились продолжить контакты для предотвращения эскалации напряженности после июльской атаки на иранское судно в Каспийском море.

    Аракчи и Сибига договорились о поддержании контактов, передает РИА «Новости». Встреча дипломатов состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость сохранения каналов связи между двумя странами... Обменявшись мнениями по поводу развития ситуации в Европе и Западной Азии, они также договорились продолжить контакты для того, чтобы не допускать любого рода эскалацию напряженности в отношениях», – заявили в МИД Ирана.

    По информации ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и способы урегулирования различных вопросов. Особое внимание было уделено инциденту в Каспийском море. Напомним, 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего погиб один моряк, а еще один получил ранения.

    Ранее власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда.

    Иранское руководство продолжило требовать от украинской стороны выплаты компенсации за июльский инцидент.

    Иран отказался от планов ответных ударов по украинской территории после официальных извинений.

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    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Главы МИД России и Ирана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился с главой МИД Сергеем Лавровым деталями диалога с Оманом о создании безопасного маршрута в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу. Встреча дипломатов состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление по итогам встречи, сообщает РИА «Новости».

    «Глава МИД нашей страны проинформировал российского коллегу о текущей ситуации, связанной с переговорами и договоренностью Ирана и Омана касательно создания безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе», – отметили в министерстве.

    Стороны также затронули усилия международных посредников по урегулированию ближневосточного кризиса дипломатическим путем. Аббас Аракчи подчеркнул, что напряженность в регионе стала прямым следствием политики Соединенных Штатов.

    По словам Аракчи, Тегеран настроен на мирное решение вопросов. При этом иранская сторона готова жестко отстаивать свои национальные интересы и не позволит использовать пролив для создания угроз безопасности государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе. Месяцем ранее дипломаты этих государств обсудили создание временного совместного коридора для безопасного движения судов.

    Позже заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали для оценки обстановки на Ближнем Востоке.

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    25 сентября 2026, 02:13 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от обогащенного урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного до 60% урана, в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Пезешкиан заявил в четверг, что Тегеран по-прежнему готов добиваться соглашения с Вашингтоном путем переговоров.

    «Да, на все, что обсуждается и обсуждается, находится в рамках международного права и по праву принадлежит нам согласно международному праву», – ответил Пезешкиан на вопрос Fox News о готовности Тегерана отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.

    Он добавил, что Тегеран никогда не стремились ни к чему большему. Только следуя соглашению с президентом США, которое было подписано.

    «Это соглашение было подписано, и, основываясь на нем, мы готовы и по-прежнему желаем двигаться вперед», – подчеркнул он.

    Пезешкиан отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия и желает придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы и подтвердил отказ Ирана от ядерного оружия.


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    26 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предложил Вашингтону семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе при соблюдении ряда условий.

    Иран предложил США конкретный план по возобновлению работы Ормузского пролива. Инициатива была передана через посредничество Катара, сказал Аракчи журналистам на полях Генассамблеи ООН.

    «Иран передал Соединенным Штатам через Катар конкретный семидневный план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что США далеки от дипломатии, так как используют экономические лишения в качестве оружия, как инструмент коллективного наказания и политического принуждения.

    «Это не дипломатия. Это принуждение и экономический терроризм», – отметил глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.


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    25 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лавров и Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США

    Лавров и Аракчи подтвердили дипломатическое окончания войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявили о необходимости дипломатического решения ближневосточного кризиса на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

    Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИД России. Дипломаты обсудили региональные и международные вопросы, уделив особое внимание развитию ситуации вокруг Ирана.

    «Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиля», – сказано в сообщении.

    Стороны также затронули реализацию договоренностей, достигнутых президентами государств в Бишкеке 1 сентября. Лавров и Аракчи также согласовали расписание будущих двусторонних контактов на различных уровнях, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявлял, что конфликт с США коренным образом изменил порядок на Ближнем Востоке. В июле Лавров и Аракчи обсуждали ситуацию в Персидском заливе. Глава МИД Ирана сообщал об обмене сообщениями между Ираном и США через посредников.

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    26 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций

    Al Jazeera: Иран больше не доверяет диалогу с США из-за регулярных санкций

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламская республика больше не доверяет переговорному процессу с Вашингтоном из-за регулярных атак и введения санкций после каждого раунда диалога.

    Иранские власти утратили доверие к переговорам с Вашингтоном, поскольку за каждым этапом диалога следуют новые американские санкции и атаки, передает катарский телеканал Al Jazeera.

    В настоящее время непрямые контакты между двумя странами осуществляются при посредничестве Дохи и Исламабада. Катар и Пакистан передают послания Ирана американской стороне, отмечает ТАСС.

    Контакты с Вашингтоном базируются на ранее достигнутом меморандуме о взаимопонимании. Иранская сторона призвала американскую администрацию четко обозначить свою позицию в отношении этого документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность переговоров с Дональдом Трампом.

    В пятницу он заявил о готовности исламской республики отказаться от запасов обогащенного урана.

    В начале месяца Кремль сообщал, что Тегеран не просил Москву стать посредником в контактах с Вашингтоном.

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    25 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США

    WSJ: Катар работает над возобновлением переговоров Ирана и США

    Tекст: Мария Иванова

    Катар в ближайшее время намерен возобновить переговоры между Соединенными Штатами и Ираном для урегулирования конфликта и открытия Ормузского пролива.

    Посредники, среди которых выступает Катар, настаивают на проведении нового раунда переговоров в Омане уже на следующей неделе. Их цель – убедить Вашингтон и Тегеран открыть Ормузский пролив и начать процесс урегулирования конфликта, пишет WSJ.

    Отмечается, что Катар пытается обойти Генеральную Ассамблею ООН для возобновления диалога.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для запуска процесса заключения мирного соглашения. Однако через три недели началась новая эскалация: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, что привело к возобновлению обмена ударами. Сейчас свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы.

    Во вторник бизнесмен Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки по Ирану.

    В воскресенье Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    24 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Источник сообщил о разведывательных полетах авиации и беспилотников США над Ираном

    Высокая активность ВВС США зафиксирована в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность американской военной авиации, включая разведывательные полеты над островами Кешм и Хенгам.

    Повышенная активность американской военной авиации зафиксирована в регионе, что потенциально указывает на эскалацию, передает РИА «Новости».

    Американские разведывательные самолеты работали над островами Кешм и Хенгам в ночь на четверг.

    Кроме того, авиация США выполняла полеты над иранской провинцией Керманшах. Малые беспилотные летательные аппараты вели разведывательные действия в этом районе.

    Известно также о переброске 12 истребителей F-16 в регион Персидского залива с базы Шпангдалем, расположенной в Германии. «Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», – подчеркнул источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Ирана запретило американским войскам вход в Ормузский пролив.

    Корпус стражей исламской революции сбил разведывательный беспилотник США в этом регионе.

    Американские военные в рамках новой политики сдерживания атаковали два иранских правительственных танкера.

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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