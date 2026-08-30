Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля

Tекст: Вера Басилая

Хаменеи заявил, что все исламские государства* должны сплотиться перед общим врагом в лице Соединенных Штатов и Израиля для противодействия их планам, передает ТАСС.

«Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [мусульман]», – подчеркнул Моджтаба Хаменеи в письменном обращении по случаю отмечаемой в Иране «Недели единства». Он настоятельно посоветовал лидерам исламских стран, особенно государств Западной Азии и Персидского залива, распознать истинного противника и противостоять его замыслам.

По словам Хаменеи, Вашингтон и Тель-Авив ведут борьбу не только с Тегераном и его региональными союзниками, но и со всеми мусульманами, включая население Западной Азии и Северной Африки. Ранее иранский лидер призывал граждан страны мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы справиться с последствиями экономической войны, развязанной США против исламской республики.

Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

Президент США заявил, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

В мае верховный лидер Ирана анонсировал новые меры по противостоянию Соединенным Штатам.

В конце апреля Моджтаба Хаменеи заявил о полном крахе американских планов в отношении Тегерана.

В начале того же месяца глава исламской республики объявил о победе своей страны в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.