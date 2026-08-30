30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Шестилетний ребенок провел трое суток под завалами в Непале
Шестилетняя девочка провела трое суток под обломками зданий в районе Расува в Непале после разрушительного паводка, унесшего жизни сотен людей, сообщает издание India Today.
Вооруженная полиция Непала вызволила ребенка из-под завалов в районе Расува после разрушительного наводнения, передает РИА «Новости».
После спасения пострадавшую экстренно доставили на вертолете в одну из больниц Катманду, где она сейчас проходит лечение.
«В пятницу спасатели в Непале совершили чудо, обнаружив шестилетнюю девочку живой под землей и обломками в районе Расува, спустя три дня после того, как разрушительное наводнение обрушилось на эту гималайскую страну», – отмечает издание India Today.
Стихийное бедствие обрушилось на северные регионы страны утром 26 августа. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в реку Бхоте-Коши из-за землетрясения и последовавшего за ним оползня.
Число жертв наводнения на севере Непала достигло 734 человек.
Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.
Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.