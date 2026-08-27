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Число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек
Мощные паводки на территории южноазиатской республики Непал унесли еще несколько десятков жизней, увеличив общее число погибших до 359 человек, пишет Kathmandu Post.
Последствия стихии оказались масштабнее первоначальных оценок, передает РИА «Новости». Местная полиция обновила данные о погибших, зафиксировав значительный рост числа трагических исходов после недавних событий в Непале.
«Число погибших в результате разрушительного наводнения возросло до 359 человек», – говорится в материале Kathmandu Post.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 332 человек.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.
В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.