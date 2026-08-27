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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    13 комментариев
    27 августа 2026, 14:52 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли

    Биржевые цены на газ в Европе закрепились вблизи 793 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах демонстрирует незначительный рост, торгуясь вблизи отметки в 793 доллара за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности рынка.

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе в четверг демонстрируют слабый рост, находясь вблизи отметки в 793 доллара за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на уровне 795,4 доллара. К 14.31 по московскому времени показатель составил 793,4 доллара, прибавив 0,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Значительное удорожание энергоносителей в регионе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В результате средние котировки за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетная стоимость подскочила почти на 20% в месячном выражении, достигнув в среднем 637,5 доллара.

    На прошлой неделе цены впервые за пять месяцев преодолели порог в 800 долларов, однако накануне вновь опустились ниже этой отметки. Исторический рекорд стоимости был зафиксирован весной 2022 года, когда показатель достиг 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на европейских биржах превысила 800 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки упали почти до этой психологической отметки.

    К утру четверга сентябрьские фьючерсы стабилизировались около уровня 792 долларов.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    27 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города

    Марокко усилило давление на Испанию из-за территориальных претензий

    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После летнего наплыва более 70 тыс. мигрантов в Сеуту Рабат возобновил территориальные претензии к Мадриду, публично призвав освободить оккупированные анклавы.

    Политическое напряжение между Мадридом и Рабатом продолжает нарастать на фоне недавнего миграционного кризиса, передает Politico.

    В понедельник на церемонии в королевском дворце министр по делам ислама Марокко Ахмед Тауфик упомянул имама XV века как символ для марокканцев «освободить оккупированные города».

    Заявление касалось испанских автономных городов Сеута и Мелилья, где проживают около 170 тыс. человек. На прошлой неделе МИД Испании уже отверг предложение марокканского министра юстиции обсудить будущее этих территорий на основе «исторических прав» Рабата. Испанский премьер Педро Санчес стремится избежать открытого конфликта перед выборами.

    Оппозиция жестко критикует Санчеса за уступки Рабату. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что премьер ведет себя скорее как подданный Марокко, а крайне правая партия Vox назвала миграционный кризис «гибридной войной». Эксперты предполагают, что действия Рабата могут быть сигналом Вашингтону и Израилю, демонстрирующим влияние короля Мухаммеда VI, поддерживающего тесные связи с Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Мадрид приравнял проникновение марокканцев в Сеуту к посягательству на государственный суверенитет.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за бездействия.

    Сотни прибывших из Марокко нелегалов устроили митинг с требованием политического убежища.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    26 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство

    Политолог Шеслер: Европа создает финансовый барьер для беженцев с Украины

    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские страны, которые в 2022 году активно поддерживали украинских беженцев, сейчас последовательно сокращают объемы помощи: урезаются пособия, ужесточаются условия получения соцподдержки. Такие меры – не только следствие сложной экономической ситуации в Европе, но и сигнал против массового выезда украинцев, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Страны Европы, вводя в 2022 году особые меры поддержки беженцев с Украины, рассчитывали, что военный конфликт продлится несколько лет, после чего люди вернутся домой, и траты на них сократятся. Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    В этой связи целый ряд европейских стран значительно сокращают помощь украинским беженцам. «Например, ФРГ всегда оказывала самую значительную поддержку: власти, в частности, предоставляли пособия, оплачивали жилье», – напомнила собеседница, уточнив, что сейчас эти меры буквально «тают». В качестве примера политолог указала: украинская пенсия учитывается как доход при расчете права на социальную помощь в Германии, уменьшая таким образом сумму выплат.

    «Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь», – рассказала Шеслер со ссылкой на своих знакомых. По ее оценкам, причиной значительного сокращения европейскими странами помощи украинским беженцам является сложная экономическая ситуация.

    Кроме того, принимаемые решения – это сигнал Европы украинцам, считает собеседница. «Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом», – детализировала эксперт.

    По мнению политолога, лишенные соцподдержки беженцы с Украины вряд ли попытаются перебраться в другую страну. «Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием», – рассуждает аналитик.

    В Россию тоже смогут приехать не многие, продолжила она. «Некоторые беженцы для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность Киеву, оставили в соцсетях такие следы, после которых им въезд в РФ закрыт», – считает спикер. Политолог предположила, что украинцы не захотят возвращаться и домой. «Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой», – отметила Шеслер. Таким образом, между нищенством в Европе и катастрофой на Украине беженцы выберут первое, заключила политолог.

    Ранее стало известно, что страны Запада, принявшие у себя наибольшее число украинских граждан, значительно сократили их поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что больше всего беженцев с Украины в странах ЕС (29,2%) живет в Германии – 1,29 млн, а также в Польше – 961 тыс. человек и Чехии – 381 тыс.

    Как напоминает агентство, с апреля 2025 года в ФРГ новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система базовой помощи беженцам – при ее получении учитываются доходы, сбережения и трудовая активность просителей. В Польше в марте 2026 года вступили в силу новые правила, уравнявшие украинцев с беженцами из других стран. В частности, им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья.

    В Чехии еще в 2024 году украинским беженцам сократили со 150 до 90 дней срок проживания в бесплатном временном жилье. Теперь по истечении этого периода они должны самостоятельно найти и оплачивать дом или квартиру. При этом правительство сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных лиц, говорится в материале.

    Напомним, с 5 августа Европейский союз прекратил предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    В ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели

    Глава ЕК констатировала утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов

    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическое благополучие Европы базировалось на импорте энергии из России и доступе к рынкам Китая, однако эти преимущества оказались безвозвратно утеряны, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об исчезновении основ экономического благополучия Евросоюза, передает ТАСС.

    Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила кардинальные изменения в глобальной расстановке сил.

    «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – подчеркнула политик. По ее словам, долгие годы модель развития Европы зависела от дешевых российских энергоносителей, открытой мировой торговли и технологического лидерства Запада.

    При этом глава Еврокомиссии умолчала, что разрушение торговых связей и блокировка поставок топлива стали прямым следствием санкционной политики самого ведомства. Тем не менее она пообещала в будущем оказать поддержку европейскому бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии назвала отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для экономики ЕС.

    При этом политик сочла возврат к импорту ископаемого топлива из России стратегической ошибкой.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на безвозвратную утрату доступа к бюджетной энергии и китайскому экспортному рынку.

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    26 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе

    Евростат: Германия, Польша и Чехия сократили помощь украинским беженцам

    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе
    @ MIGUEL A. LOPES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия, Польша и Чехия, принявшие максимальное число украинских переселенцев, существенно урезали программы социальной помощи и льготы для них, свидетельствуют данные агентства Евростат.

    Западные государства, принявшие наибольшее количество украинских беженцев, существенно урезали программы поддержки, передает ТАСС.

    Согласно данным Евростата, лидером по числу переселенцев стала Германия, где сейчас находится 1,29 млн человек, что составляет 29,2% от общего числа в ЕС.

    Второе место занимает Польша, принявшая 961 тыс. украинцев. Замыкает тройку Чехия, где обосновались 381 тыс. беженцев. Власти этих стран последовательно ужесточают правила пребывания для приезжих.

    В Германии с апреля прошлого года новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система, учитывающая доходы и сбережения. Польша в марте 2026 года отменила льготы, уравняв украинцев с остальными беженцами и лишив их бесплатных услуг. Чехия сократила срок предоставления бесплатного жилья до 90 дней, обязав переселенцев самостоятельно оплачивать аренду.

    Управление верховного комиссара ООН урезало бюджет на поддержку украинцев в 2026 году.

    Германия сократила пособия для вновь прибывающих мигрантов. 

    Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отмене ряда социальных выплат для неработающих иностранцев.

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    25 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осенью необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в социальных сетях заявила, что осенью 2026 года необходимо ужесточить санкционные ограничения в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

    «Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», – написала она.

    В мае Каллас требовала ограничить вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на эти требования строчкой из песни.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Евросоюз не вправе выдвигать подобные условия Москве.

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    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    24 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Норвегия отказалась останавливать добычу газа в Арктике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские власти не собираются прекращать добычу нефти и газа в арктическом регионе вопреки планам Брюсселя ограничить бурение там, заявил министр энергетики страны Терье Осланн.

    «При нынешнем положении в сфере геополитики и с точки зрения безопасности я считаю, что продолжение деятельности в Баренцевом море отвечает как норвежским, так и европейским интересам», – сказал Осланн в интервью Reuters, передает ТАСС.

    Министр выразил уверенность, что позиция Осло находит понимание в Брюсселе. Он подчеркнул, что разработка ресурсов Баренцева моря – суверенное право страны, а решение о возможном моратории на закупки норвежских энергоносителей остается на стороне Евросоюза.

    Новую арктическую стратегию Евросоюза планируют опубликовать к концу сентября 2026 года. По данным Bloomberg, Норвегия добивается отмены моратория на бурение новых скважин в Арктике, используя растущую зависимость Европы от норвежских энергоресурсов как рычаг давления на переговорах.

    Согласно данным ЕС, распространенным на прошлой неделе, Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в сообщество, обогнав США. Это произошло на фоне конфликта вокруг Ирана и полного запрета на поставки любых видов газа из России.

    В мае СМИ сообщали, что Норвегия оказывала давление на Евросоюз с целью отмены моратория на новое бурение в Арктике.

    Норвегия призывала Брюссель разрешить бурение, поскольку собственные месторождения страны истощаются.

    Евросоюз сообщал, что Норвегия обогнала США и стала главным экспортером газа в объединение.

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    25 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз совершает энергетическое самоубийство, отказываясь от российского газа, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Издание Financial Times со ссылкой на данные Argus Media сообщило, что цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе выросли до максимума с января 2023 года из-за сокращения поставок через Ормузский пролив.

    Европа пострадала сильнее других регионов, поскольку ее газовые запасы находились на более низком уровне, чем обычно, передает РИА «Новости».

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X: «Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа – FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее заявил, что Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, вызванным собственным отказом от российского газа.

    Спецпредставитель президента России также объяснял резкое подорожание газа в Европе прекращением закупок сырья в России.

    Дмитриев сообщал, что страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 трлн евро.

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    26 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Еврокомиссия испугалась выхода Драги из-под контроля Брюсселя

    Politico: Фон дер Ляйен боится потерять контроль над Драги

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен боится самостоятельных действий Марио Драги, который начал разрабатывать экономические реформы в обход официальных институтов Брюсселя, сообщает Politico.

    Европейская комиссия выражает обеспокоенность из-за действий бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, чиновники опасаются, что политик выходит из-под контроля Брюсселя и начинает действовать независимо.

    «В Еврокомиссии начали задаваться неловким вопросом: что, если ее «золотой мальчик» Марио Драги выходит из-под контроля? Чиновники чувствуют, что медовый месяц в этих отношениях давно закончился», – отмечает издание. Поводом для тревоги стало участие экс-премьера Италии в новой независимой Rhine Group, которая объединила 54 эксперта для разработки экономических реформ в обход институтов ЕС.

    Ранее Драги подготовил доклад для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в котором раскритиковал ее «зеленый курс». Он подчеркнул, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, а цены на газ в четыре-пять раз превышают американские. Фон дер Ляйен использовала авторитет Драги для продвижения своих инициатив, однако поручила реализацию предложений малоизвестному чиновнику, что могло разочаровать политика.

    В феврале Драги заявил о заметном ухудшении экономической ситуации в Европе.

    Ранее Драги обратил внимание на колоссальную разницу в стоимости энергоресурсов между ЕС и США.

    Страны Евросоюза также рассматривали его кандидатуру на должность специального представителя для переговоров с Россией.

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