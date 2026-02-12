Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.8 комментариев
Экс-глава ЕЦБ Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
Экономика Евросоюза столкнулась с ухудшением ситуации, а энергозатраты и рыночные барьеры требуют срочных изменений для повышения конкурентоспособности региона, заявил бывший глава Европейского центробанка Марио Драги.
Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил о заметном ухудшении экономической ситуации в Европе, передает РИА «Новости».
Он выступил с этим предупреждением на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что с момента презентации его доклада о конкурентоспособности положение дел в европейской экономике стало еще сложнее и требует срочных решений.
«Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах», – заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги. Бывший руководитель ЕЦБ также подчеркнул необходимость снижения стоимости энергии для промышленности и домохозяйств.
Среди предложенных мер Драги выделил активное использование механизма расширенного сотрудничества, что позволит группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации важных инициатив даже без общего консенсуса. Он также предложил рассмотреть введение так называемой целевой европейской преференции в стратегических секторах.
Марио Драги ранее возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии, а также занимал пост председателя Совета министров Италии. По поручению Урсулы фон дер Ляйен он подготовил доклад о будущем конкурентоспособности Евросоюза, представленный в сентябре 2024 года.
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза в течение ближайших десяти лет увеличить ежегодные военные расходы до 700 млрд евро. Кубилюс заявил, что эта мера необходима для повышения экономической конкурентоспособности Европы.
