    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 февраля 2026, 17:44 • Новости дня

    В Нидерландах высказались за скорый мир на Украине

    И.о. главы МИД Нидерландов ван Вил отметил важность скорого мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    И.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил отметил, что быстрая договоренность по Украине отвечает интересам страны и выразил обеспокоенность поддержкой союзников.

    И.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в интервью газете Telegraaf выразил обеспокоенность тем, что лишь немногие страны оказывают значительную помощь Украине, а большинство союзников не справляются со своей задачей, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Нидерланды в последнее время были одним из главных доноров Киева.

    Ван Вил подчеркнула: «Никогда не знаешь, когда закончатся войны. Будем надеяться на скорое заключение мирного соглашения. Это и в наших интересах».

    Ранее в пятницу глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза потратили около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта.

    До этого в декабре Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ. А всего с начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии BVNL Вибрен ван Хага назвал военную поддержку Киева Нидерландами  «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».


    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    6 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше

    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    6 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    @ SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил о стремлении Украины в ходе мирных переговоров получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.


    6 февраля 2026, 08:51 • Новости дня
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар с применением HIMARS и БПЛА по энергообъектам Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате комбинированной атаки с использованием HIMARS и беспилотников несколько населенных пунктов Клинцовского района Брянской области временно остались без электричества, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области, сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, украинские военные нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотников самолетного типа.

    В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района временно остались без электроснабжения. Губернатор отметил, что аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли быстро восстановить подачу электроэнергии.

    «Спасибо нашим защитникам! Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ, бойцам бригады «БАРС – Брянск» мощная атака на наш регион была отражена, все цели уничтожены!» – заявил Богомаз.

    В среду вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с применением HIMARS, беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун».

    В результате целенаправленного удара дрона по автомобилю в Брянской области пострадали две учительницы.

    6 февраля 2026, 11:01 • Новости дня
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    @ Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские формирования начали применять адаптированные транспортные самолеты Ан-28 с шестиствольными пулеметами для ночного перехвата российских беспилотных летательных аппаратов.

    В Сети появились кадры использования ВСУ адаптированного самолета Ан-28 для борьбы с беспилотниками, пишет The War Zone.

    На видео, которое опубликовали французские журналисты, запечатлена работа шестиствольного пулемета M134 Minigun калибра 7,62 мм. Оружие установлено на турели в дверном проеме грузовой кабины.

    Экипаж воздушного судна состоит из четырех гражданских добровольцев, выполняющих боевые вылеты в ночное время суток. Для обнаружения целей они используют тепловизионное оборудование и очки ночного видения, получая целеуказание от наземных диспетчеров.

    На фюзеляже под кабиной пилотов нанесены 115 отметок в виде силуэтов дронов типа «Герань», две из которых выделены желтым цветом. Журналисты полагают, что общий счет уничтоженных этим экипажем аппаратов приближается к 150 единицам.

    Летчикам приходится действовать в сложных условиях из-за риска столкновения с ракетами и возможного ответного огня. Легкая авиация, по оценкам экспертов, обеспечивает уничтожение более 10% всех воздушных целей противника.

    Ранее сообщалось, что военные США начали готовить своих пилотов к борьбе с беспилотниками, схожими с российскими «Геранями».

    6 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    6 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    6 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    6 февраля 2026, 09:27 • Новости дня
    Над Орловской областью уничтожены две ракеты

    Губернатор Клычков сообщил об уничтожении двух ракет над Орловской областью

    Над Орловской областью уничтожены две ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, повреждения получили окна в нескольких домах и газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.

    По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.

    Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.

    На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.

    Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.

    Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.

    6 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский суд постановил, что запрет на ввоз автомобилей из России распространяется на всех, независимо от цели или типа сделки.

    Суд ЕС подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении отмечается, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки на предмет получения доходов Российской Федерацией.

    Санкции на ввоз ряда российских товаров, включая легковые автомобили и другие транспортные средства, были введены в ЕС весной 2022 года после начала СВО. В октябре 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.

    Основанием для разъяснения стал спор между гражданином России и таможней Дюссельдорфа. Россиянин попытался зарегистрировать в Германии подержанный автомобиль, купленный в России, однако таможня конфисковала транспортное средство, сославшись на нарушение санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС за разъяснением, распространяется ли запрет на частных лиц и возможна ли регистрация ввезенных таким образом автомобилей.

    Суд ЕС разъяснил, что согласно действующим санкциям, запрет применяется ко всем упомянутым товарам, вне зависимости от того, являются ли участники сделки частными лицами или компаниями. Таким образом, регистрация и использование автомобилей, ввезенных с нарушением санкционного режима, невозможны, а транспортные средства подлежат конфискации.

    Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, включая смартфоны, косметику и автомобили с российской регистрацией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала иммунитет к санкциям.

    6 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена

    Кадыров: После обмена пленными с Украиной домой вернулись 20 чеченцев

    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих, которые ранее находились в украинском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в рамках очередного этапа обмена пленными Министерство обороны России вернуло домой 157 российских военных, среди которых 20 уроженцев Чечни.

    По словам Кадырова, его команда давно занималась вопросом возвращения чеченских военнослужащих из украинского плена. Он отметил, что недавно в Москве анонсировал очередной этап освобождения российских бойцов и обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном, выразив благодарность за его участие.

    Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных ведутся на постоянной и системной основе. Он отметил значимую работу Регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством Магомеда Даудова, а также активное участие депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который с начала СВО взаимодействует с профильными структурами и ведомствами.

    По словам Кадырова, команда Чечни намерена продолжить работу по возвращению российских военнослужащих, используя все доступные механизмы. Он подчеркнул, что забота о защитниках Отечества и их семьях остается приоритетом.

    Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    В рамках этой же операции домой вернули троих российских гражданских лиц, которые уже прибыли в Курск.

    6 февраля 2026, 06:56 • Новости дня
    Штурмовики «Востока» взяли в плен группу бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики российской группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Штурмовые подразделения российской группировки «Восток» захватили в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает РИА «Новости». В официальном сообщении Минобороны России говорится, что бойцы выбили украинские силы из укрепленного опорного пункта, а часть военных с Украины сложила оружие и сдалась.

    Один из штурмовиков с позывным «Лёлик» рассказал: «Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу – сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились».

    Штурмовик с позывным «Прожектор» уточнил, что до укрепленного пункта пришлось преодолеть около 300-400 метров по открытому участку, затем пройти по лесополосе. Российские бойцы незаметно подошли к позициям противника и закидали их гранатами, после чего завязалась короткая перестрелка.

    Один из пленных украинцев рассказал, что ранее работал строителем в Москве, был мобилизован насильно, получил короткую подготовку и оказался на передовой без чётких указаний. По его словам, они не хотели воевать, сразу обратились к российским военным с просьбой не стрелять и были хорошо приняты: им дали покурить, накормили и напоили водой. Он передал привет своей семье и поблагодарил российских бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    6 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    В ВСУ раскритиковали министра обороны Украины из-за Starlink

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные выразили недовольство в адрес министра обороны Украины Михаила Федорова из-за введения обязательной процедуры верификации терминалов спутниковой связи Starlink, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, именно Федоров подвергся наибольшей критике, а не Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, предоставляющая сервис Starlink, передает ТАСС.

    Накануне советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink.

    В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перейти в раздел

