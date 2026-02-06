Телеканал ZDF сообщил о жесткой критике Мерца немецким бизнесом

Tекст: Елизавета Шишкова

Представители малого и среднего бизнеса в Германии выразили недовольство действиями правительства канцлера Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». В письме, направленном главой Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии Кристофом Альхаусом, отмечается, что после ухода в отставку прежнего канцлера Олафа Шольца бизнес испытывал надежду на улучшения.

Однако спустя девять месяцев после избрания Мерца, согласно письму, «эйфория сменилась ужасом от развития экономики Германии». В публикации подчеркивается, что ассоциация требует не только пересмотра экономической политики, но и отставки уполномоченной правительства ФРГ по делам малого и среднего бизнеса Гитты Коннеманн.

В октябре 2025 года Гитта Коннеманн предложила отказаться от празднования Дня Реформации, указав, что этот праздник утратил свое религиозное значение и стал обременительным для экономики страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая компания Bosch подтвердила планы по сокращению 20 тыс. рабочих мест из-за почти двукратного падения прибыли за прошлый год.

Государственный долг Германии вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года и достиг максимального значения в третьем квартале 2025 года на фоне санкционной политики ЕС против России.