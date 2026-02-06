Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.5 комментариев
В ФРГ сообщили о жесткой критике Мерца немецким бизнесом
Телеканал ZDF сообщил о жесткой критике Мерца немецким бизнесом
Руководство Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии направило письмо с резкой критикой экономической политики канцлера Фридриха Мерца и его команды.
Представители малого и среднего бизнеса в Германии выразили недовольство действиями правительства канцлера Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». В письме, направленном главой Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии Кристофом Альхаусом, отмечается, что после ухода в отставку прежнего канцлера Олафа Шольца бизнес испытывал надежду на улучшения.
Однако спустя девять месяцев после избрания Мерца, согласно письму, «эйфория сменилась ужасом от развития экономики Германии». В публикации подчеркивается, что ассоциация требует не только пересмотра экономической политики, но и отставки уполномоченной правительства ФРГ по делам малого и среднего бизнеса Гитты Коннеманн.
В октябре 2025 года Гитта Коннеманн предложила отказаться от празднования Дня Реформации, указав, что этот праздник утратил свое религиозное значение и стал обременительным для экономики страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая компания Bosch подтвердила планы по сокращению 20 тыс. рабочих мест из-за почти двукратного падения прибыли за прошлый год.
Государственный долг Германии вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года и достиг максимального значения в третьем квартале 2025 года на фоне санкционной политики ЕС против России.