Политолог Рар: Кризис модели всеобщего благосостояния Германии вызван пятью причинами

Tекст: Анастасия Куликова

«Немецкая экономика никак не выйдет из предкризисного состояния. Пока немцы проедают те богатые ресурсы, которые были заработаны предыдущими поколениями. Но вскоре деньги закончатся», – прогнозирует германский политолог Александр Рар. По его словам, есть множество причин такой «плачевной ситуации».

Первая связана с демографией. «Число пенсионеров растет, а количество работающего населения – сокращается. Кто обеспечит пенсии?», – задается вопросом эксперт. Дело в том, что пособия по безработице иногда выше, чем зарплаты у некоторых сотрудников. Поэтому «развелось много паразитов», которые годами проживают за счет выплат, объяснил аналитик.

Отсюда вытекает вторая причина кризиса в Германии. Это раздутые соцбюджеты, уточнил Рар. «Правовая либеральная система страны пока защищает этих безработных. Канцлер Фридрих Мерц хочет навести порядок, но левые силы в правительстве не дают ему этого делать», – указал спикер.

Усугубляет ситуацию и миграционный кризис, это третья причина. «Беженцев из арабских стран и Украины приходится прокармливать из соцбюджетов. Мерц ставит своей задачей сокращение потоков денег на эти цели, но все те же «левые», исходя из «трансгуманных» соображений, ему запрещают предпринимать меры», – добавил собеседник.

Четвертая причина – деиндустриализация ФРГ, продолжил эксперт. «Чрезмерная бюрократия, сверхналоги, нагрузки на работодателей, сверхрегулирование – все это душит экономический рост и принуждает крупные фирмы уходить на другие рынки», – отметил собеседник. Наконец, пятая – энергетический кризис, вызванный потерей дешевых российских энергоносителей. «Страдают все: и промышленность, и частные дома», – заключил Рар.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что страна больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения. По его словам, государство всеобщего благосостояния в его нынешнем виде не может поддерживаться экономически.

По информации издания The Telegraph, глава немецкого правительства призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году были потрачены рекордные 47 млрд евро. Эта система включает широкий спектр выплат: пособия на жилье и детей, выплаты по безработице и другие субсидии.

Экономика Германии сейчас находится в состоянии стагнации, тогда как социальные расходы растут из-за старения населения и роста безработицы, говорится в материале. Дополнительным фактором является то, что значительная часть получателей пособий – не граждане Германии. Канцлер ФРГ подчеркнул, что продолжит политику сокращения миграции и разработку мер по поддержке бизнеса.

«Возможно, «кризис», о котором говорит Фридрих Мерц, не свалился с неба – это расплата за годы ошибочных решений и плохой политики. И эта плохая политика продолжается», – прокомментировал Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций.

В последнее время в ФРГ активизировалась дискуссия об отмене гражданских пособий для беженцев с Украины. Так, в июле в баварском Христианско-социальном союзе (ХСС) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии. В минувшие выходные премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что украинцы в Германии должны работать больше. Он призвал повышать «стимулы к труду» в ФРГ.

«Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньше украинцев, которые работают, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей света. То, что мы делаем в Германии, поистине абсурдно. У нас есть хорошо образованные люди, но мы создаем им стимулы, чтобы не работать», – посетовал Зедер.