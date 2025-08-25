Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Глава РФПИ Дмитриев: Кризис соцобеспечения в Германии – это итог плохой политики
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, что кризис в системе соцобеспечения Германии стал следствием долгосрочных политических просчетов.
Дмитриев назвал причину кризиса системы социального обеспечения в Германии, передает РИА «Новости». По его словам, сложная ситуация в социальной сфере ФРГ возникла из-за многих лет неверных решений и политики, проводимой правительством страны.
Дмитриев в своем сообщении в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) прокомментировал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который признал невозможность дальнейшего финансирования существующей системы соцобеспечения. Он отметил: «Возможно, «кризис», о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовятся урезать расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета, за исключением оборонного и инфраструктурного финансирования.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкое социальное государство больше не является финансово устойчивым и требуется фундаментальная переоценка системы пособий из-за роста расходов, которые превысили прошлогодний рекорд в 47 млрд евро.
