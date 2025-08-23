  • Новость часаРоссийские войска подошли к окраинам Купянска
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    23 августа 2025, 19:57 • Новости дня

    В Германии призвали Европу восстановить диалог с Россией ради мира

    Немецкий политик Донаньи призвал Европу восстановить диалог с Россией ради мира

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.

    В интервью Die Welt Клаус фон Донаньи заявил, что без России мира в Европе не будет и подчеркнул необходимость выстраивать с ней отношения, передает РИА «Новости».

    «Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом», – отметил политик.

    Донаньи отметил, что для этого не нужно полностью разделять интересы Москвы, но важно их понимать. По его словам, Европа должна научиться вести диалог с Россией для обеспечения собственной безопасности.

    Также политик прокомментировал недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о скорейшей встрече лидеров ЕС с представителями России, отметив провал стратегии изоляции Москвы.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Президент Финляндии Александр Стубб пообещал восстановить отношения Финляндии с Россией после завершения спецоперации на Украине.

    21 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов

    Tекст: Ирма Каплан

    На праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии.

    Зачитав поздравление атомщикам от президента России Кириенко рассказал со сцены, как в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов,  приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли.

    «Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом», очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – приводит РИА «Новости» слова Кириенко.

    Председатель наблюдательного совета Росатома добавил, что главным богатством отрасли являются люди: как 80 лет назад, так и сейчас.

    «Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах», – цитирует Кириенко ТАСС.

    Он напомнил, что подвиг ученых, которые основали атомную отрасль, мужество и героизм разведчиков, которые «ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны» – столпы успеха российского атома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД с научным журналистом Александром Уваровым  разбиралась, почему США вошли в историю как создали первой атомной бомбы, а СССР – первой атомной электростанции.

    22 августа 2025, 07:09 • Новости дня
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности для Украины вызвали опасения европейских чиновников относительно дальнейших переговоров с США, сообщили источники.

    В Европе считают, что комментарии Лаврова по гарантиям безопасности для Украины могут негативно отразиться на перспективах переговоров между Россией и США, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    После заявлений министра по вопросу гарантий в переговорах «возникла трещина». Европейские чиновники полагают, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от предоставления гарантий Киеву и склонить к переговорам на более низком уровне.

    Источник агентства среди европейских дипломатов отметил, что слова Лаврова расцениваются как попытка затормозить процесс урегулирования через посредничество США. Министр иностранных дел России ранее говорил, что любые гарантии для Украины должны разрабатываться на принципе неделимости безопасности и распространяться на соседние страны.

    Ранее Лавров указывал, что действия так называемой «коалиции желающих» подрывают положительную динамику в украинском урегулировании. Он также подчеркивал неприемлемость для Москвы нахождения иностранных военных сил на территории Украины.

    23 августа 2025, 13:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    20 августа 2025, 22:53 • Новости дня
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола

    Первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола стала Марина Старовойтова

    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    @ t.me/rosatomru

    Tекст: Ирма Каплан

    Об историческом назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал» стало известно на концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России, в Нижнем Новгороде.

    «Встречайте первую в истории женщину – капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» – приводит ТАСС слова ведущего торжественного концерта к 80-летию атомной отрасли России.

    На сцене Старовойтовой вручили капитанский знак, она его получила из рук ветерана атомного ледокольного флота капитана знаменитого атомного ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитан ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

    До назначения на эту должность Старовойтова занимала пост старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

    Ледокол «Ямал» относится ко второму поколению отечественных атомных ледоколов, которые были спроектированы в начале 1970-х годов и строились на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

    Было построено шесть судов: ледокол «Арктика» введен в эксплуатацию в 1975 году, корабль «Сибирь» был в эксплуатации в 1977–1992 гг., «Россия» – в 1985–2013 гг., «Советский Союз» – в 1989–2010 гг., «Ямал» – с 1992 г. Ледокол «50 лет Победы» спущен на воду в 1993 г., его достройка затянулась, в эксплуатации – с 2007 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, научный журналист Александр Уваров в диалоге с газетой ВЗГЛЯД рассуждал, как Россия сохраняет советскую традицию лидерства в развитии мирного атома.

    20 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    21 августа 2025, 21:23 • Новости дня
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    @ Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    Она объяснила это разочарованием в политике Евросоюза и Италии после недавних международных событий, передает ТАСС.

    «После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», – сказала Ривелли.

    Артистка напомнила, что по материнской линии у нее российские корни: бабушка и дедушка Орнеллы Мути были родом из Петербурга, затем переехали в Эстонию, где родилась мать знаменитой актрисы. По словам Ривелли, она очень близка с мамой и даже внешне на нее похожа.

    Найке не уточнила, предпринимала ли уже конкретные шаги по оформлению российского гражданства. Однако она отметила, что ее мать Орнелла Мути также подумывает о получении российского паспорта.

    Ранее Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.

    21 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Информацию о смене главы группировки войск «Север» подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку и заслушал доклад нового руководителя.

    Напомним, Белоусову во время инспекционного визита в место дислокации группировки войск «Север» представили новейшие робототехнические средства, используемые в зоне спецоперации.

    22 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Минюст внес политолога Маркова в список иноагентов

    Политолог Марков и проект «Алиф ТВ» попали в реестр иноагентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции объявило о расширении перечня иностранных агентов, куда были добавлены российские общественные и культурные деятели.

    Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова, музыканта Дмитрия Нюберга (Qianti), а также проекты «Алиф ТВ» и Tamizdatproject в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства двадцать второго августа.

    В перечень также вошли Р.Д. Дугарова и А.Б. Кордочкин.

    Ведомство уточнило, что решение о признании иноагентами принято в соответствии с действующим законодательством и согласовано с распоряжениями Министерства юстиции России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России передал в суд уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (иноагент) о распространении ложной информации и уклонении от обязанностей иностранного агента.

    Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты, возвращающиеся на территорию России, не должны работать в государственных и муниципальных органах, а также в компаниях с государственным участием.

    Правительственная комиссия согласовала изменения в налоговое законодательство об отмене налоговых льгот и преференций для физических и юридических иностранных агентов.

    21 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    21 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России отменил приговор и отправил дело начальника учреждения Башкирии на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

    Верховный суд России рассмотрел жалобу осужденного Дима Муслимова, бывшего начальника федерального учреждения в Башкирии, передает ТАСС. В решении указывается, что взятка предполагает получение чиновником заведомо незаконного материального вознаграждения за служебное поведение или в связи с должностью, но подобных обстоятельств по этому делу не установлено.

    В 2023 году Муслимов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, по совокупности эпизодов его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 65 млн рублей и запрету на работу в госорганах на восемь лет. Апелляция впоследствии смягчила приговор, уменьшив срок до 13 лет.

    Адвокаты Муслимова заявляли, что их подзащитный совершил исключительно злоупотребление полномочиями, а взятка была вменена ошибочно.

    «Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», – отметил Верховный суд.

    Суд установил, что схема передачи средств исходила от руководителя учреждения, и Муслимов забирал часть денег, которые сам же незаконно выдавал сотрудникам. Эти действия были заранее согласованы с подчиненными и не сопровождались условием совершения должностных действий. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Белорецкий суд Башкирии.

    Ранее Верховный суд России отменил решение об отказе в социальной доплате к пенсии пенсионерке Галине Бобровой из-за отсутствия у нее аккаунта на портале «Госуслуги».

    22 августа 2025, 16:55 • Новости дня
    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО

    Еврокомиссия с начала СВО потратила на Украину 168,9 млрд евро

    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общий объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза с начала спецоперации составил 168,9 млрд евро, включая военные поставки, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

    Евросоюз с начала спецоперации на Украине предоставил финансовую помощь на сумму 168,9 млрд евро, передает ТАСС. Об этом сообщила Еврокомиссия, уточнив, что указанные средства поступили как от общего бюджета ЕС, так и от стран-членов объединения.

    Из этой суммы 59,6 млрд евро были направлены на закупку вооружений для поддержки боеспособности Украины. Еврокомиссия уточнила, что часть этих средств потрачена на двусторонние поставки, а остальная доля – через механизм Европейского фонда мира.

    Общий пакет поддержки охватывает как военную, так и экономическую и гуманитарную помощь, которую предоставили страны Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.

    Ранее Еврокомиссия перевела на Украину 1 млрд евро из доходов от российских активов.

    22 августа 2025, 19:12 • Новости дня
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

    Сийярто: Ремонт нефтепровода «Дружба» после удара займет не менее пяти дней

    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    @ Виктор Драчев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода затянутся из-за применения Украиной ракет при последней атаке, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Работы по восстановлению нефтепровода «Дружба» займут не менее пяти дней, передает ТАСС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным стороны обсудили итоги атаки, нанесенной Украине с применением как ракет, так и беспилотников.

    Он отметил, что последствия удара оказались значительно тяжелее, чем ранее, поскольку были использованы не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты.

    «Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», – отметил Сиярто.

    Ранее сообщалось, что российская сторона прикладывает максимум усилий для скорейшего возобновления работы нефтепровода, однако повреждения требуют серьезных ремонтных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что действия Украины против нефтепровода «Дружба» направлены на то, чтобы Венгрия и Словакия стали более сговорчивыми.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал от МИД страны вызвать украинского посла из-за ударов по нефтепроводу. Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева против нефтяной инфраструктуры, которая соединяет Россию с Венгрией и Словакией.

    20 августа 2025, 21:36 • Новости дня
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины

    Bloomberg: Италия предложила решения о поддержке Киева при возможном нападении

    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины
    @ IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейские страны рассматривают инициативу Италии, предусматривающую быстрые решения о поддержке Киева при возможном нападении, что не эквивалентно коллективной обороне НАТО.

    Европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, Италия предложила план, согласно которому в случае нападения на Украину страны Евросоюза должны в течение одних суток принять решение о военной поддержке Киева. Окончательный статус этого предложения в обсуждениях среди стран ЕС пока неизвестен.

    План не предусматривает автоматических обязательств по коллективной обороне, как в пятой статье устава НАТО, однако подписавшие соглашение государства должны будут быстро согласовать совместные ответные меры. Среди возможных вариантов: оперативная военная помощь, экономическая поддержка, усиление украинской армии и введение санкций.

    The New York Times сообщала, что Киев считает такие предложения «расплывчатыми». Зампред комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что предложенный европейцами механизм нуждается в доработке. Украинские власти отмечают, что без членства в НАТО только прямое обязательство союзников защищать страну может предотвратить возможные угрозы со стороны России.

    В МИД России ранее подчеркивали, что Москва не приемлет сценариев, связанных с размещением на Украине войск стран НАТО, полагая, что это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в европейских столицах продолжаются, детали предложений могут меняться.

