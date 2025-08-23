До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Стубб пообещал восстановить отношения Финляндии с Россией после СВО
Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность будущего диалога с Россией после завершения конфликта на Украине, отметив историческую и географическую взаимосвязь государств.
Отношения между Финляндией и Россией будут выстраиваться заново после окончания конфликта на Украине, сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телерадиовещателю Yle, передает РИА Новости.
Президент уточнил: «Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены».
Стубб добавил, что Финляндия будет выстраивать отношения с Россией на прагматичной и практичной основе.
Ранее Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он также предложил американцам образно представить отказ от Флориды и еще пяти штатов, чтобы проиллюстрировать ситуацию на Украине.