Стубб пообещал восстановить отношения Финляндии с Россией после СВО

Стубб заявил о планах построить отношения с Россией после конфликта

Tекст: Елизавета Шишкова

Отношения между Финляндией и Россией будут выстраиваться заново после окончания конфликта на Украине, сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телерадиовещателю Yle, передает РИА Новости.

Президент уточнил: «Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены».

Стубб добавил, что Финляндия будет выстраивать отношения с Россией на прагматичной и практичной основе.

Ранее Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он также предложил американцам образно представить отказ от Флориды и еще пяти штатов, чтобы проиллюстрировать ситуацию на Украине.