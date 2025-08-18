Стубб объяснил свое присутствие на встрече с Трампом

Стубб в США отметил исторический опыт Финляндии и России и вспомнил 1944 год

Tекст: Антон Антонов

На встрече с президентом США, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским Стубб заявил: «Некоторые международные СМИ могут задаться вопросом, почему президент Финляндии здесь». Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме тем, что Финляндия – небольшая страна, но имеет длинную границу с Россией – около 1,3 тыс. км, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что его страна обладает значительным историческим опытом взаимоотношений с Россией «со Второй мировой войны, Зимней войны и войны-продолжения».

Он также выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине будет найдено в ближайшем будущем: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский провели встречу в Овальном кабинете в понедельник. После этого начались переговоры с участием европейских лидеров.