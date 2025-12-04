  • Новость часаПутин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    6 комментариев
    4 декабря 2025, 11:20 • Экономика

    Кому мешает неслабеющий рубль

    Кому мешает неслабеющий рубль
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что его сможет-таки сломить?

    Крепкий рубль стал одним из вызовов для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, причина этого в высоком уровне торгового баланса, где экспорт дает плюс 120 млрд долларов в год. При этом в ближайшее время объем экспорта вырастет дополнительно еще на 50-70 млрд долларов в год благодаря крупнейшим экспортоориентированным проектам. «Это гигантский вызов», – говорит Решетников.

    Курс рубля оказался существенно крепче, чем казалось год и два года назад, пришлось поменять прогнозы, признал глава Министерства экономического развития. Действительно, и власти, и эксперты ожидали ослабления курса еще с осени. Например, в начале года в Макроэкономическом опросе Банка России прогноз по курсу доллара к рублю в среднем за 2025 год был в районе 104,7 рублей, а в середине года медианная оценка сместилась к 87-90 рублям. Согласно последнему опросу, средний курс ожидается в районе 85 рублей, говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    В числе главных причин эксперты называют жесткую политику Банка России, а также изменение структуры платежей за экспортно-импортные операции. Если в начале года доля рубля в структуре экспорта составляла порядка 44%, то к концу года третьего квартала увеличилась до почти 60%, отмечает Дудченко. В структуре импорта доля рубля поменялась не так значительно, но все же также выросла с 51% до 55%, и, как следствие, спрос на иностранную валюту сократился, заключает эксперт.

    «Во-первых, сохраняется профицит внешней торговли. По данным ЦБ, за январь-сентябрь торговое сальдо – около 89 млрд долларов. Это меньше прошлогоднего показателя, но это все равно крупный плюс. Во-вторых, импорт структурно ниже досанкционного уровня, его рост ограничен логистикой, санкциями и политикой импортозамещения, о чем прямо говорит Решетников. В-третьих, сохраняются ограничения на отток капитала и обслуживание внешнего долга, внешний долг сокращен более чем вдвое за три года, что уменьшает валютный спрос со стороны корпораций», – поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Кому и какие проблемы создает крепкий рубль? Во-первых, он бьет по главному финансовому документу страны – бюджету. Его дефицит в этом году расширяется в том числе из-за курса рубля.

    «Для бюджета крепкий рубль – не подарок. Нефтегазовые доходы считаются в валюте, а тратит Минфин в рублях, соответственно, укрепление курса режет рублевый эквивалент экспортных налогов и пошлин. Кроме того, фискальное пространство сжимается в условиях, когда текущий счет все еще в плюсе, а темпы роста экономики замедляются до 0,5-1%. Приходится либо экономить на расходах, либо усиливать заимствования на внутреннем рынке, либо повышать налоги, что мы уже видим в плане на 2026 год», – говорит Чернов.

    Во-вторых, крепкий рубль бьет по экспортерам. «Это прямой удар по рублевой выручке и марже экспортеров, особенно в проектах с высокой капиталоемкостью и длинным горизонтом окупаемости. Те же проекты, на которые ссылается Решетников, вроде Амурского ГХК или Удаканской меди, изначально считались при более слабом курсе, а теперь на горизонте появляется еще плюс 50-70 млрд долларов экспорта в год при уже текущем торговом профиците порядка 120 млрд. При таком курсе часть проектов на нижней границе эффективности просто "выпадает", так как рублевая выручка не покрывает обслуживание долга, а перезапустить модель под новый курс сложно», – поясняет собеседник.

    «Крепкий рубль может привести к коллапсу ряда отраслей экономики, и в первую очередь проблемы начинаются у сырьевых экспортных компаний»,

    – говорит Дудченко. Например, добавляет он, лесоводство и лесозаготовки выходят в ноль по финансам при курсе примерно 63 рубля за доллар, транспортная отрасль – при курсе 61 рубль, добыча полезных ископаемых – 54 рубля за доллар, добыча сырой нефти и газа – 46 рублей. Это оценки чувствительности отраслей российской экономики к укреплению рубля Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на 2022 год.

    Казалось бы, в выигрыше от крепкого рубля должны быть импортеры, ведь импортные товары становятся дешевле. Однако их плюсы сильно ограничены. При действующих барьерах и санкциях это не превращается в масштабный приток оборудования и технологий, о котором мечтали бы инвесторы, говорит Чернов. «Плюс предприятия, которые уже залезли в долги под ожидание более слабого курса, могут оказаться в ситуации, когда обслуживать рублевый долг из просевшей в рублях экспортной выручки становится тяжело. Отсюда речи министра о том, что "где-то надо перестать копить долги и запускать санацию", то есть признавать проекты неизвлекаемыми и высвобождать ресурсы», – отмечает Чернов. Страдают в первую очередь капиталоемкие секторы с высокой долей экспорта, такие как металлургия, химия, часть нефтехимии, нефтегаз, отдельные аграрные сегменты и т. д., добавляет он.

    Выигравшие, конечно, тоже есть, но они оказываются в меньшинстве.

    Это импортеры оборудования и потребительских товаров, а также семьи с рублевым доходом и валютными расходами, плюс часть переработчиков, ориентированных на внутренний рынок, получает более дешевый импорт сырья или комплектующих, но там, где есть доступ к поставкам, говорит Чернов.

    Какой же курс будет более выгодным и комфортным для всех участников экономики? Здесь есть разные оценки. Глава Минфина, считает, что курс является сбалансированным при текущем состоянии платежного баланса России. Глава Сбера Герман Греф считает, что равновесный курс, который устроил бы экспортеров и импортеров, находится вблизи 100 рублей за доллар. «На наш взгляд, текущий курс российской национальной валюты действительно не является оптимальным, и он должен быть примерно на 10-20% ниже текущего», – говорит Дудченко.

    Могут ли власти предпринять меры, чтобы искусственно ослабить рубль и сделать более комфортным и для бюджета, и для экспортеров? На самом деле, маневров у властей не так и много, учитывая, что Банк России не таргетирует курс рубля. Однако снижение ключевой ставки до среднего значения в 7,5-8,4% в перспективе следующих двух лет может привести к постепенному ослаблению курса, говорит Дудченко.

    В теории власти могли бы помочь рублю ослабнуть через более быстрое снижение ставки ЦБ, через ослабление контроля за оттоком капитала, смягчение валютного контроля или убрав ограничения на вывод дивидендов и сократив продажу валюты в рамках бюджетного правила. Однако это ударит по финансовой стабильности,

    говорит Чернов.

    «Сильное снижение ставки преждевременно при еще не закрепленной дезинфляции. Сокращение продаж валюты Минфином может восприниматься рынком как сигнал к бегству в валюту и спровоцировать избыточный скачок курса. Поэтому сейчас риторика правительства скорее про "адаптироваться к крепкому рублю", чем про целенаправленное его ослабление», – говорит Чернов.

    Глава экономического развития Решетников надеется на естественное ослабление рубля на фоне сжатия экспорта, когда низкомаржинальные экспортные товары и проекты начнут неизбежно уходить с рынка. «Так или иначе нам придется жить в этой реальности (крепкого рубля). Отчасти это значит, что какие-то экспортные продукты и товары из экспорта вынуждены будут уйти. Многие предприятия считают, что вот сейчас надо потерпеть, курс пока крепкий, а потом каким-то чудом он ослабнет, и как-то все стабилизируется. Но вот, похоже, что не везде эта стратегия работает», – сказал Решетников.

    По прогнозам, до конца 2025 года базовый ориентир рынка и опросов ЦБ – это диапазон ближе к 80-85 за доллар, с умеренным ослаблением к концу года, если ключевую ставку продолжат в декабре плавно снижать, а профицит счета сузится, говорит Чернов. Наш прогноз по курсам валют на ближайший месяц: по доллару мы ждем торговли в диапазоне 77-83 рублей, по евро – 89-94 рубля, по юаню – 10,8-11,5 рубля, говорит Дудченко из ИК «Финам».

    «На 2026 год прогноз около 94-95 за доллар. По евро, исходя из текущего диапазона пары EUR/USD, это означает движение в коридор примерно 105-115 рублей в 2026 году при умеренном ослаблении рубля», – считает Чернов. «Мы ждем, что в 2026 году курс доллара вырастет до 93-95 рублей, курс евро – до 102-103 рублей, курс юаня будет в районе 12,5-13 рублей», – заключает Дудченко.

    Кому мешает неслабеющий рубль

Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что его сможет-таки сломить?

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

    Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровались в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

