    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Юрист предложила способы защиты от «схемы Долиной»
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Дмитриев назвал британского премьера Стармера «грустным провалом Запада»
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    33 комментария
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    29 ноября 2025, 09:27 • Экономика

    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана

    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет?

    Нелегальный ввоз товаров из Казахстана автомобильным транспортом приносит российскому бюджету ущерб на «десятки миллиардов рублей», заявил президент Владимир Путин.

    По его поручению таможенный комитет в рамках ЕАЭС начал организовывать выборочную проверку на дорогах. «Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество грузовиков, фур пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще», – рассказал Путин.

    Президент напомнил, что несмотря на единое таможенное пространство в рамках ЕАЭС, каждая фура должна иметь установленный государствами союза набор документов, включая информацию о стоимости товара для дальнейшей уплаты НДС, и его получателе. То есть таможенных сборов в рамках ЕАЭС нет, но российская компания, купившая что-то в Казахстане должна уплатить ввозной НДС в налоговую. Размер взноса составляет от 10 до 20%. Некоторые товары налогом не облагаются.

    Путин поручил навести порядок в этой сфере, но дал отсрочку до нового года, чтобы рассосалась очередь на границе. До нового года товары пойдут почти в рамках зеленого коридора по минимальной стоимости, но уже с 2026-го наша таможня будет требовать наличия всех необходимых документов.

    «По оценке юристов, объем параллельного импорта в России за 2022–2023 годы составил около 70 млрд долларов. Если условно взять, что хотя бы десятая часть такого товарного потока может идти по серым схемам через ЕАЭС без корректного оформления, то это уже около 7 млрд долларов оборота в год. При ставке НДС 20% это 1,4 млрд долларов, то есть свыше 120 млрд рублей по текущему курсу. Даже если реальные масштабы меньше, порядок величины «десятки миллиардов рублей« потерь бюджета выглядит правдоподобно», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Gobal.

    Конечно, Казахстан – не единственный канал для реэкспорта товаров из Китая, ЕС, США и других стран. Есть еще Киргизия и Армения. «Часть партий идет напрямую из Китая, Турции и ОАЭ в российские порты и через другие сухопутные границы. Доля Казахстана в этих 70 млрд формально не раскрывается, но речь явно не о единичных процентах, а о заметной доле», – отмечает Чернов.

    С 2022 года резко вырос импорт в Казахстан электроники, комплектующих, бытовой техники из ЕС, США, Великобритании, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, а также из Китая и Турции, после чего эти же группы начали в разы большем объеме уходить в Россию. По сути, Казахстан стал перевалочной базой для санкционных и чувствительных позиций, говорит Чернов.

    Серый импорт виден невооруженным глазом, если сравнить рост ввоза продукции в сам Казахстан и рост вывоза его в Россию. «В среднем за 2023-2024 годы завоз импортной техники в Казахстан вырос почти вдвое – до 23 млрд долларов. Рост чистого импорта Казахстана заметно превышает нормальные темпы, которые можно объяснить динамикой экономики страны, и свидетельствует о том, что значительная часть поставок далее поступает в Россию, но не отражается как экспорт из-за отсутствия таможенной границы внутри ЕАЭС. Официально экспорт техники из Казахстана в Россию увеличился более чем в шесть раз – до 2,5 млрд долларов в год.

    По нашим оценкам, реэкспортный поток техники через Казахстан достигает порядка 3,5 млрд долларов ежегодно, то есть в полтора раза больше объемов, фиксируемых в официальной статистике»,

    – посчитал Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии.

    Схожая ситуация, только в меньших масштабах, с и Киргизией. «Импорт техники в Кыргызстан вырос с менее чем 1 млрд долларов в год в досанкционный период до примерно 6 млрд долларов. Внутри страны нет такого роста внутреннего спроса, промышленности или инвестиций. Для экономики такого масштаба это аномально высокий показатель. Отношение чистого импорта техники к ВВП, которое в прежние годы составляло около 10%, по национальной статистике увеличилось до 40% ВВП. Поверить в такие параметры невозможно: ни одна страна с сопоставимым уровнем доходов и структурой экономики не демонстрирует подобных значений», – отмечает Фиранчук.

    Официальная статистика показывает, что экспорт техники вырос только в Россию, но очень незначительно - с околонулевого уровня до 300 млн долларов. Это означает, что большая часть импорта техники – порядка 4,5 млрд долларов по нашим оценкам – далее уходит в Россию и не отражается в статистике как экспорт, продолжает Фиранчук.

    Вот Армению эксперт приводит, наоборот, как примерную страну. «Армения демонстрирует практически полное соответствие между ростом импорта техники и динамикой ее экспорта в Россию, то есть ее статистика выглядит достоверной», – говорит Фиранчук. Однако дело здесь вовсе не в честности. «Это во многом связано с тем, что поставки из Армении в Россию проходят через территорию Грузии и требуют оформления всех необходимых документов. В Казахстане и Кыргызстане значительная часть объемов, напротив, фактически «растворяется» внутри общего таможенного пространства, что усложняет учет реальных потоков и приводит к существенным расхождениям с официальной статистикой», – объясняет собеседник.

    По оценке Фиранчука,

    из 9,4 млрд долларов сквозных поставок в среднем за 2023–2024 гг. около 7 млрд долларов в год могли оставаться неучтенными в статистике экспорта стран партнеров по ЕАЭС. В таком случае потери на сборе импортного НДС составляют порядка 1,4 млрд долларов в год.

    Самые популярные категории по параллельному импорту – это электроника, одежда и обувь, товары для детей, автомобили, промышленное оборудование, косметика и товары для здоровья.

    Что за товары поступают в Россию именно через Казахстан? «Через Казахстан к нам поступает множество товаров, в том числе те, которые россияне привыкли покупать для личных нужд на маркетплейсах. Значительная часть таких товаров идет из КНР», – говорит Олег Москвитин, эксперт НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России.

    «По Казахстану из открытой статистики виден аномальный рост по целому набору позиций. Так, в 2022 году в 90 раз вырос экспорт смартфонов до 193 млн долларов, в десятки тысяч раз по объемы – экспорт стиральных машин, в тысячу раз – пылесосы, в десятки раз – холодильное и морозильное оборудование. Заметно выросла поставка подшипников, деталей для автомобилей, электроники двойного назначения, интегральных схем, полупроводников. И все это не производство Казахстана, а по сути, реэкспорт. Те же полупроводники и платы сначала завозятся в Казахстан из Китая, стран Восточной Азии, ЕС и США, а затем уходят на российский рынок», – говорит Чернов.

    Казахстан является перевалочным пунктом и для важного оборудования для бизнеса. «Речь идет прежде всего о машинах, оборудовании и транспортных средствах (группы ТН ВЭД 84–92). Это широкий спектр позиций: от промышленного оборудования и станков до электроники, компьютерной техники, автозапчастей и транспортных средств. Казахстан, как и Кыргызстан, и Армения не специализируются на производстве этих товаров – они выступают именно как логистические хабы», – говорит Фиранчук.

    Почему власти несколько лет смотрели на этот серый импорт сквозь пальцы, и только в конце этого года обратили внимание на то, что налоги не платятся, деньги утекают?

    «Сразу после 2022 года приоритетом для России было банально обеспечить наличие товаров. Логика была простая: сначала насытить рынок и успокоить потребителя, а уже потом выстраивать идеальный контроль и добирать налоги. Сейчас ситуация другая. Бюджет дефицитный, расходы растут и любые потери в НДС становятся чувствительными.

    Параллельный импорт при этом стал устойчивым, а не чрезвычайным механизмом. Его объемы в десятки миллиардов долларов уже нельзя считать временной мерой», – считает Чернов.

    «На фоне дефицита бюджета государство стало внимательнее искать причины недополучения доходов. Один из наиболее очевидных каналов – сквозные поставки через неподсанкционные страны ЕАЭС», – согласен Фиранчук.

    По его оценке, что когда будет наведен порядок и за товары параллельного импорта начнут платить НДС, то цены могут вырасти на них на 3-5%.

    Чернов видит риски большего роста цен. «При переходе с «черных» на «белые» схемы добавится НДС, которого раньше фактически не было. Это плюс 10–20% к закупочной цене, хотя конкуренция и маржа ритейлеров могут сгладить эффект», – говорит он.

    Кроме того, для части категорий товаров, завозимых через Казахстан и другие хабы, вырастет логистическая себестоимость. Сейчас уже ставки фрахта выросли на 40%, и это логично частично переложить в розничную цену, добавляет эксперт.

    «Краткосрочно возможны задержки поставок и локальные дефициты отдельных позиций на маркетплейсах и в офлайн-сетях, особенно по «санкционным« брендам электроники, автозапчастям и нишевой технике», – отмечает Чернов.

    Впрочем, ценового шока для всей потребительской корзины, по его мнению, не будет, речь, скорее, о нескольких процентных пунктах удорожания для отдельных категорий импортных товаров и возможных скачках цен на самые дефицитные позиции.

    «Основной эффект для государства именно фискальный. Бюджет пытается вернуть себе те самые десятки миллиардов потерянного НДС. Плюс в том, что выравниваются условия для тех, кто и так платил налоги. Крупные сети и производители внутри России получают чуть более честную конкуренцию с «чемоданным» импортом. Часть потоков может уйти с рискованных цепочек на более предсказуемые каналы поставок, что в среднесрочной перспективе стабилизирует ассортимент и снизит неценовые риски», – заключает Чернов.

    В Киеве прогремели три серии взрывов
    На Украине объявили Емельяна Пугачева символом «российского империализма»
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года
    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины призвали в ВСУ
    Экс-помощник Трампа Флинн призвал арестовать «лузера Зеленского»
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты

    На космодроме Байконур повреждена стартовая площадка после успешного запуска ракеты «Союз МС-28» к МКС. Специалисты Роскосмоса проводят оценку состояния комплекса и обещают устранить повреждения в ближайшее время. Как отмечают эксперты, такая ситуация не является беспрецедентной и в случае необходимости у России есть альтернативные варианты для проведения пилотируемых пусков. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

